제7회 전국 진안향우 만남의 날 행사 성황

28일 열린 제7회 전국 진안향우 만남의 날 행사에서 윤석정 재전진안군향우회장이 환영사를 하고 있다. / 사진=국승호 기자

진안홍삼축제가 성황 속에 진행되는 가운데 28일 눈길을 끄는 행사 하나가 진안문예체육관에서 열렸다. 제7회 전국 진안향우 만남의 날 행사가 그것. 오후 1시부터 3시까지 ‘2025년 홍삼축제, 진안사람들 다 모인다’는 부제 하에 열린 이날 행사는 재전진안군향우회가 주최하고 ‘제7회 전국 진안향우 만남의 날 집행위원회(위원장 김대식)’가 주관했으며 진안군이 후원했다.

이 행사는 윤석정 전북일보 사장을 비롯한 뜻있는 향우 몇몇이 머리를 맞대 기획하면서 시작됐다. 전국 어디에서도 보기 드문 행사로 자리잡았다. 향우들이 한자리에서 만나 고향 발전을 응원하고 향우와 향우, 향우와 군민 사이의 네트워크를 강화하며 서로의 친목을 도모하고자 추진한다.

이날 1부 행사에서는 향우들이 삼삼오오 모여 소통할 수 있는 오찬 시간과 홍삼축제 관람 시간이 자유롭게 주어졌다.

향우들이 고향사람에게 주는 '진안 인물상' 수상자들이 한자리에 모여 기념사진을 찍고 있다. / 사진=국승호 기자

2부 기념식에서는 진안인물상(5명) 시상, 불우이웃돕기 성금 전달, 고향사랑기부금 전달, 장학금 전달, 자랑스런 진안인 상(11명) 시상, 감사패 전달, 장학증서 전달(5명) 등이 진행됐다.

진안인물상(재전향우회장 표창)은 차재철 안천면장, 정재용 용담부면장, 한효임 청소년수련관장, 나수민 카자흐스탄1호 이주여성, 박병영 진안고원융합회장 등 5명이 각각 받았다.

고향에서 향우들에게 주는 '자장스런 진안인상'을 수상한 향우들이 기념사진을 찍고 있다. /사진=국승호 기자

자랑스런 진안인상(진안군수 표창)은 송재영(재경), 박창식(재경), 김영수(재부산), 고재형(재인산), 황인옥(재이천), 전병곤(재오산), 유관호(재대전), 임미영(재전), 송재헌(재전), 이한국(재군산), 이성엽(재안산) 향우가 각각 받았다.

전북대 황서진 학생 등 용담댐 수몰민 자녀 5명(모두 대학생)에게는 특별장학금이 수여됐다.

고향사랑기부금 전달 후 윤석정 재전향우회장 등이 전춘성 군수와 함께 기념사진을 찍고 있다. / 사진=국승호 기자

기부금 또는 기탁금 전달식도 진행됐다. 재전향우회는 군청에 고향사랑기부금 총 3000만원(윤석정·김관수·김종철·이오순 향우가 각각 500만원 등)을, 재대전개인택시향우회(회장 손대승)는 200만원을 기부했다. 재부산향우회는 진안사랑장학재단에 100만원의 장학금을 기탁했다.

3부에서는 향우들이 한자리에 모인 가운데 노래자랑이 이어졌다.

윤석정 회장은 환영사에서 “고향사랑기부금 10만원씩 내는 운동에 향우 모두가 앞장서 기부 인원이 가장 많은 진안을 만들어야 한다”고 역설했다.

안호영 국회의원은 축사에서 “우리는 고향 발전의 든든한 지원군이어야 한다”며 “잘사는 진안이 되도록 군민과 함께 노력할 것”이라고 강조했다.

한창민 사회민주당 대표는 축사에서 “지역 붕괴를 막고 나라를 살리는 데 힘쓰겠다던 ‘정치 시작 때의 각오’를 마지막까지 변치 않겠다”고 했다.

이웅진 재경진안군민회장은 축사에서 “진안에는 홍삼, 버섯, 사과 등 우수한 농산물이 많다”며 “명절마다 선물로 이용해 농업을 응원하자”고 했다.

이날 행사에는 전북애향본부 총재이자 재전진안군향우회장인 윤석정 전북일보 사장을 비롯해 이웅진 재경진안군민회장 등 경향 각지 향우회장들이 대거 참석했다. 민주당 안호영(동향면) 국회의원(동향면), 사회민주당 한창민(안천면) 국회의원, 성흥수 안천초총동창회장, 김학수 전북변호사협회장, 전춘성 군수, 동창옥 군의회의장과 군의원 전원, 전용태 도의원, 강동화 도의원, 우덕희 진안문화원장, 변성섭 농협은행진안군지부장, 김문종 진안농협장, 김연태 백운농협장, 송윤섭 산림조합장 등이 자리를 함께했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지