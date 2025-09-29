농어촌공사 동진지사, 농지은행사업 홍보 강화

한국농어촌공사 동진지사 제공

한국농어촌공사 동진지사가 관내 농업인 등을 대상으로 맞춤형 농지은행사업 집중 홍보에 주력하고 있다.

농지은행사업은 젊은 청년농에게는 농지확보(공공임대)를, 중장년 농업인에게는 규모 확대(매매, 임대차), 그리고 은퇴를 앞둔 노년층 농업인에게는 노후 안정 자금(연금, 은퇴보조금) 마련의 기회를 제공하는 사업이다.

특히 지난 2024년부터 새로이 도입된 농지이양 은퇴직불사업은 영농경력이 10년 이상이고, 65세이상 84세이하 농업인이 3년이상 소유한 농지를 한국농어촌공사 또는 청년농 등의 농업인에게 양도하는 조건으로 최대 월 200만 원(4ha 기준)으 최장 10년 동안 보조금을 지급하는 제도로 관내 은퇴를 앞둔 농업인에게 큰 호응을 얻고 있다.

또한 과수농 지원사업을 통해 3.3㎡당 6만6000원의 사업비를 지원해 최장 30년동안 상환할 수 있는 과원규모화사업을 통해 관내 과수농 육성에 든든한 지지기반을 제공하고 있다.

하인호 지사장은 "동진지사는 앞으로도 사업대상자 발굴을 위해 전통시장 등 길거리 홍보, 관내 이장단회의 참석, 마을회관 방문, 농업인단체 및 지자체와의 협조를 통해 농업인들에 대한 지원사업을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다."고 밝혔다.김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지