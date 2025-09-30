부안군, 추석맞이 전통시장 온누리상품권 최대2만원 환급

-10월 1~5일 부안상설시장서 농축산물 구매 시 최대 2만원 환급

부안군(군수 권익현)은 추석 명절을 맞아 전통시장 이용을 활성화하기 위해 오는 10월 1일부터 5일까지 부안상설시장에서 온누리상품권 환급행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 국내산 농축산물 소비 촉진과 지역 상권 활력 제고를 목적으로 마련됐다.

행사 기간 동안 부안상설시장 내 참여 점포에서 농축산물을 구매하면 구입금액의 최대 30%를 환급받을 수 있다.

환급 한도는 1인당 최대 2만원으로, △3만4천원 이상 구매 시 1만원 △6만7천원 이상 구매 시 2만원의 온누리상품권이 지급된다.

행사 시간은 오전 9시부터 오후 5시까지다. 소비자는 당일 결제 영수증과 신분증을 지참해 시장 1층 환급행사장에서 신청하면 된다.

권익현 군수는 “군민들께서 따뜻하고 풍성한 명절을 보내시길 바란다”며 “앞으로도 전통시장과 지역경제에 활기를 불어넣기 위해 적극적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

부안군은 이번 추석맞이 환급행사를 비롯해 설 명절, 수산인의 날, 가정의 달 등 연중 4회 환급행사를 열어 지역경제 활성화에 힘쓰고 있으며, 오는 10월 1일 부안상설시장 장보기 행사도 병행해 시너지 효과를 높일 계획이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지