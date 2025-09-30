무주교육지원청, 추석 명절맞이 사회복지시설 격려 방문

이강 교육장 “앞으로도 지역 이웃들 돌아보고 항상 응원할 것”

이강 교육장과 임직원들이 30일 평화요양원을 찾아 위문품을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 무주교육지원청 제공

무주교육지원청이 추석 명절을 맞아 30일 관내 사회복지시설인 평화요양원과 하은의 집을 찾았다.

이날 이강 교육장과 직원들은 이들 방문 기관에서 요청한 물품을 전달한 후에 시설의 운영 상황과 어려움에 대한 이야기를 듣고 시설 원장 등을 포함한 구성원들과 인사하며 명절 외로움을 위로했다.

이강 교육장은 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔을 이어가고, 시설에 계신 모든 분들이 행복한 명절을 맞으시길 바란다”며“앞으로도 지역의 이웃들을 돌아보고 사랑과 응원의 마음을 꾸준히 가져갈 것”이라고 전했다.

무주교육지원청은 매년 명절에 우리 사회의 따뜻한 나눔문화를 확산하고 소외된 이웃과 함께하기 위한 노력을 이어오고 있다.

