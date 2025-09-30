최훈식 장수군수, 농촌 기본소득 시범사업 유치 ‘사활’ 행보

최훈식 군수 “농촌 생존 해법, 장수군이 선도 모델 되겠다”

군민과 지역사회도 발 빠르게 힘 모아 공감대 형성

장수군이 농촌의 미래를 가를 ‘농촌 기본소득 시범사업’ 유치전에 사활을 걸고 있다.

이에 최훈식 장수군수는 지난 29일 농림축산식품부 강형석 차관을 만나 장수군이 시범사업 대상지로 선정될 수 있도록 직접 건의했다.

최훈식 장수군수가 29일 농식품부 강형석 차관과 면담하고 있다. /사진제공=장수군

이날 면담에서 최 군수는 장수군이 직면한 구조적 위기 요인을 구체적으로 설명하며 △지속적인 인구감소와 초고령화 심화 △산업구조 편중 △재정자립도 취약 등을 대표적 어려움으로 꼽으며 대상지가 왜 장수로 선정되어야 하는지 필요성을 강조했다.

최 군수는 “농촌 기본소득은 단순한 소득지원을 넘어 지역을 살리고 소멸지역 주민들에게 희망을 주는 미래지향적인 정책이다”며 “장수군이 농촌 기본소득 시범사업 대상지로 선정되도록 군민과 함께 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

이어 그는 “장수군은 전북에서 선제적으로 기본소득 TF팀을 구성해 체계적인 준비를 시작했다”며 농어촌 기본소득을 기반으로 인구 유입과 청년창업을 촉진하고 지역경제의 선순환 구조를 만들어낼 준비가 되어 있다”면서 정부 차원의 전폭적인 지원과 사업 대상지로 선정을 간곡히 요청했다.

실제로 장수군은 기본소득 TF팀을 중심으로 시행 지침을 마련하고 주민 홍보·교육, 지역화폐와 연계한 소비 촉진 방안 등을 포함한 예비 실행계획을 수립하며 대응 체계를 다지고 있다.

여기에 군민과 지역사회도 발 빠르게 힘을 모으고 있다.

지난 22일 열린 제2차 기관·단체장 상조회에서는 27개 기관·사회단체가 협력과 지지를 공식화했고 전통시장에서는 서명운동을 통해 공감대를 넓혔다.

이어 26일 장수군민회관에서는 200여 명이 참석한 가운데 농어촌기본소득운동전국연합 이재욱 상임대표가 나서 농촌 기본소득의 개념과 정책 효과를 소개했다.

강연과 함께 열린 ‘장수군 유치 결의대회’에서는 행정과 주민이 한목소리로 선정 필요성을 외쳤다.

최훈식 군수는 “농촌 기본소득은 장수군의 생존 전략이자 대한민국 농촌의 미래 모델”이라며 “군민과 함께 반드시 시범사업 유치를 이끌어내겠다”고 밝혔다.

