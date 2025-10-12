[기고] 산후 여성에게 흔한 손목건초염, 조기 관리가 핵심

이은희 우석대 부속한방병원 한방부인과 교수

젖먹이를 육아 중인 여성이 손목 통증을 호소하며 진료실에 들어오면, 가장 먼저 핀켈스타인 검사(Finkelstein’s test)와 엄지손가락과 손목이 이어지는 부분의 압통을 확인한다. 손목건초염을 감별하여 치료하고, 생활 관리를 지도해 주는 것이 손목건초염(드퀘르벵병)의 예후에 무엇보다 중요하기 때문이다.

국내에서만 매년 150만 명 가까운 환자가 손목건초염으로 병원을 찾는다. 그중 60% 이상이 여성이다. 노화로 발생하기도 하지만, 젊은 여성에게서는 임신·출산·수유라는 특수한 상황이 주요 원인이다. 임신 중 호르몬 변화로 근건이 이완된 상태에서 육아로 손목을 과다 사용하면 쉽게 통증이 생기는 것이다. 문제는 대수롭지 않게 여기다 병을 키우면 수술까지 이어질 수 있다는 점이다.

치료 원칙은 한·양방을 불문하고 동일하게 '휴식과 고정'이다. 그리고 한방적 치료로는 임신이나 수유 중에도 가능한 소염약침을 비롯한 약침을 이용하거나 화침, 뜸, 한약을 이용하여 이완된 근건을 강화시킨다. 또한 양방치료로는 소염제, 프롤로요법 외에 염증이 심해질 경우 염증 부위의 결합조직을 절개해 주는 수술을 하기도 한다. 수유를 중단해야 할 가능성이 높다.

예방법과 대처법은 다음과 같다. 첫째, 무엇보다 손목 보호대 착용을 생활화하는 것이 좋다. 출산 후 회음부나 제왕절개 상처 때문에 손을 짚고 일어나는 행동, 잘못된 수유 자세, 손목 스냅만으로 유축하는 행동 등은 손목을 크게 해친다. 초반 부종으로 착용이 불편하다면 수유나 유축할 때만이라도 보호대를 끼는 것이 권장된다. 단, 너무 압박이 심하지 않은 제품을 고르고 지지 정도만 느껴지면 충분하다.

둘째, 임신 중 손목 강화 운동이 필요하다. 본래 서양인들에 비해 얇고 유연한 동양인의 관절은 현대인들의 운동 부족으로 인해 더 약화하고 있다. 관절이 약하다고 생각된다면 임신 초반과 중반에 손목관절 강화 운동과 팔과 등 근육 단련 운동을 해주고, 손목에 순환이 잘되도록 하는 털기와 손목을 가동 범위 내에서 모든 방향으로 스트레칭해주기 등 부드럽게 움직여주는 노력을 하길 바란다. 단, 손목에 무리가 가는 행동을 줄이는 것이 운동보다 앞서야 할 것이다.

마지막으로 치료는 빠를수록 좋다. 손목은 많이 쓰는 곳이고 작은 관절이라 쉬워 보일 수 있지만 실제 손목 치료는 쉽지 않다. 줄어든 고무줄 팬티는 늘려 입을 수 있어도, 늘어난 고무줄 팬티를 줄여 입기는 힘든 이치이다. 초기에 증상이 나타났을 때 치료하는 것이 좋다. 집에서 할 수 있는 방법으로 1회 15분 이내의 따뜻한 찜질이 좋고, 파라핀요법도 추천한다. 물론 염증이 아주 진행된 상태에서는 냉찜질을 활용해야 하나, 초반에 그러한 경우는 드물다. 적극적인 치료로는 간접구 뜸치료, 손목으로 주행하는 근육에 대한 치료와 물리치료, 프롤로테라피, 침치료, 약침치료가 있다. 경험적으로 뜸, 화침, 약침치료가 좋은 경과를 보이고, 보호대와 반깁스의 중간단계로 첩대요법 또한 유용하다.

하지만 첫째 출산 때 손목이 아팠다면 둘째 이후 재발 가능성이 높고, 통증이 오래된 만성화 환자는 치료 기간이 길어진다. 출산 전후 손목 통증이 시작될 때 핀켈스타인 검사(Finkelstein’s test)를 자가 시행해보고, 필요하다면 의료진의 도움을 받는 적극적 대처가 필요하다.

