장군보건의료원, 신임 원장 노승무 박사 취임

충남대 의대 외과 교수 출신

풍부한 임상·행정 경험 지역 보건의료 혁신 기대

신임 노승무 의료원장

“장수군보건의료원장으로 소임을 맡게 되어 매우 영광스럽게 생각합니다. 군민의 건강 증진과 의료서비스 향상을 위해 최선을 다하고 지역사회 건강지킴이로서 의료원이 더욱 신뢰받는 기관으로 발전하도록 노력하겠습니다.”

장수군보건의료원 신임 원장으로 외과 전문의 노승무 박사가 1일 공식 취임했다.

노 원장은 1949년 전북 군산 출신으로 충남대학교 의과대학을 졸업하고 전북대학교 대학원에서 의학박사 학위를 취득했다.

이후 충남대학교 의과대학 외과 교수로 재직하며 의과대학장, 보건대학원장, 외과학과장, 암공동연구소장 등을 역임해 풍부한 임상 및 연구 경험을 쌓았다.

또한 근로복지공단 대전병원장, 세종시복지재단 대표이사 등을 지내며 의료·복지 행정 분야에서도 전문성과 리더십을 인정받았다.

노 원장은 “고령화가 빠르게 진행되는 장수 지역의 현실을 반영해 응급의료 강화, 만성질환 조기관리, 건강검진 확대 등 실질적인 의료서비스 개선에 집중하겠다”며 “앞으로 의료원 내부의 전문성과 조직 역량을 강화해 ‘군민이 언제나 믿고 찾는 의료기관’으로 발전시키겠다”고 밝혔다.

이어 “장수군보건의료원이 군민과 가장 가까운 곳에서 생명과 건강을 지키는 최일선 기관으로 예방 중심의 보건의료체계 구축과 더불어 따뜻한 인술이 살아 있는 현장 중심 의료행정을 구현해 나가겠다”고 강조했다.

한편, 장수군은 고령화와 의료 인프라 부족 등 지역 여건에 적극 대응하기 위해 응급진료, 만성질환 관리, 건강검진 서비스를 강화하고 군민이 안심할 수 있는 보건의료체계 구축에 박차를 가하고 있다.

