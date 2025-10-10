노벨평화상에 '독재체제에 투쟁' 베네수엘라 야권 지도자 마차도

2025년 노벨평화상 영예를 안은 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도[EPA 연합뉴스. 재판매 및 DB 금지]

올해 노벨평화상은 베네수엘라의 야권 지도자 마리아 코리나 마차도에게 돌아갔다.

노르웨이 노벨위원회는 10일(현지시간) 베네수엘라 국민들의 민주적 권리를 증진하고 독재 체제를 평화적으로 민주주의로 전환하기 위해 투쟁한 공로로 마차도를 2025년 노벨평화상 수상자로 선정했다고 발표했다.

마차도는 1901년 시상을 시작한 노벨평화상의 106번째 수상자가 된다.

노벨평화상은 알프레드 노벨의 유지에 따라 인류 평화에 이바지한 인물이나 단체에 수여한다.

수상자는 상금 1천100만 스웨덴 크로나(약 16억4천만원)를 받게 된다.

노벨의 초상과 'Pro pace et fraternitate gentium'(인류의 평화와 우애를 위해)이라는 라틴어 문구를 새긴 18캐럿 금메달도 함께 받는다.

올해 노벨상 수상자 발표 행사는 지난 6일 생리의학상 수상자 공개를 시작으로 물리학상·화학상·문학상 등 순서로 이뤄졌고, 오는 13일 경제학상 수상자 발표로 마무리될 예정이다.

