전북, 왜 지금 로봇산업인가

전통 제조업 한계 넘어 AI로봇으로 산업 체질 전환 다품종 생산기반·실증 인프라 결합한 전북형 전략 생존을 넘어 도약 노리는 로봇산업 생태계 구축

김제시 첨단로봇 실증지구 구상도. 김제시

전북특별자치도가 AI로봇 산업을 차세대 주력산업으로 육성하겠다는 청사진을 내놓았다.

이번 ‘AI로봇 산업 클러스터 조성계획’은 단순한 신산업 유치를 넘어 전북 산업 구조 자체를 전면적으로 전환하겠다는 선언으로 해석된다.

저성장과 인구 감소, 전통 제조업의 한계란 삼중고 속에서 전북이 선택한 해법이 바로 로봇산업이다.

9일 전북자치도에 따르면 지난 2024년 산업자원부가 발표한 ‘지능형 로봇기본계획’에는 세계 로봇시장은 2021년 282억 달러에서 2030년 831억 달러 규모로 약 3배 가량 성장이 예상되고 있다.

전북도는 이러한 세계 흐름에 발맞춰 로봇과 AI를 결합한 산업 생태계를 조성해 지역 산업 구조를 근본적으로 전환한다는 전략이다.

로봇산업은 이미 미국 등 세계 각국이 사활을 걸고 경쟁 중인 전략산업으로 알려져 있다.

미국은 제조·물류 자동화를 넘어 로봇과 AI를 결합하고 있고 유럽연합(EU)은 ‘호라이즌 유럽(Horizon Europe)’을 통해 인공지능 로봇 연구개발을 확대하고 있다.

저출산·고령화에 따른 노동력 감소, 생산비용 상승, 글로벌 공급망 불안정은 로봇과 AI 기반 자동화를 선택이 아닌 필수적으로 만들고 있다.

전북은 상용차와 농기계 등 전통 제조업이 여전히 내연기관 중심, 노동집약적 구조에 머물러 있다.

산업 패러다임이 전기화·자율화·지능화로 급변하는 상황에서 변화하지 못하면 경쟁력을 잃을 수밖에 없다.

로봇산업 육성은 전북 산업의 생존 전략이자 미래 먹거리를 확보하기 위한 불가피한 선택이 됐다.

전북은 로봇산업 전환에 유리한 산업 구조를 갖추고 있다.

전국 상용차 생산의 95% 이상을 차지하고 특장차와 농기계 산업이 집적된 ‘다품종·소량생산’ 기반은 대량생산에는 불리했지만 AI 기반 유연·맞춤형 로봇 산업에서는 오히려 강점으로 작용한다.

다양한 현장 수요에 맞춘 로봇 개발과 실증이 가능하기 때문이다.

실증 인프라도 피지컬 AI 실증 밸리를 비롯해 군산 자율운송·전기상용차 등 연구실 기술이 곧바로 산업 현장에서 검증되는 ‘현장 연계형 실증체계’가 가능한 구조다.

김제·익산 스마트농업과 농기계 실증까지 국가급 테스트베드가 집적화되고 있다.

여기에 새만금이란 입지도 강점이다. 새만금 해양·항만 무인화 실증과 제조 AX 실증산단 등 대규모 산업부지와 항만, 안정적인 전력공급, 국제공항, 규제특례까지 제조·조립·시험·물류·확장이 한 공간에서 가능한 원스톱 산업 생태계를 갖췄다.

도의 로봇산업 전략은 실증에 그치지 않는다. 실증-산업 확산-생태계 완성으로 이어지는 전주기 구조를 지향하고 있다.

농업, 건설, 푸드테크, 물류 등 지역 산업과 밀접한 분야를 중심으로 로봇 활용을 확산하고 AI로봇 특구 지정을 통해 규제 샌드박스를 적용하는 형태이다.

또 대학과 연계한 교육-실습-취업 선순환 구조를 통해 인재를 키우고, 앵커기업 유치와 AI로봇 펀드 조성으로 창업과 스케일업을 지원한다.

도는 위험하고 힘든 작업을 로봇이 대체하면서 산업 현장의 안전성도 높아질 것으로 전망하고 있다.

도 관계자는 “로봇산업 클러스터가 안착하면 전통 제조기업은 AI·로봇 기업으로 전환할 기회를 얻고 전북은 미래 산업의 실증 지역이 될 것을 기대하고 있다"며 "제조와 소프트웨어, 연구·정비·운영 등 다양한 분야에서 새로운 일자리가 창출될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지