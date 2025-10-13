제63주년 진안군민의 날 행사, 군민·향우 등 2000명 참여 ‘성황’

전춘성 군수 “대한민국 제1의 생태건강치유 도시 만들 것”

윤석정 전북일보 사장, 전춘성 군수에 공로패 전달

12일 제63주년 진안군민의날 기념식에서 군민의장 수상자들이 전춘성 군수와 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 신팔복(문화장), 박관우(공익장), 손두수(산업근로장) 씨, 전춘성 군수, 허현(애향장), 전영자(효행장), 김만성(체육장) 씨. / 사진=국승호 기자

제63주년 진안군민의 날 행사가 지난 12일 진안공설운동장에서 ‘새로운 도전, 시작된 변화’라는 주제로 열렸다.

이날 행사에는 전춘성 군수, 안호영 국회의원, 동창옥 군의회의장과 군의원 전원, 전용태 도의원 등 선출직 인사는 물론 각 분야 기관사회단체장, 군민, 향우 등 2000명가량이 참석했다. 전북애향본부 총재인 윤석정 전북일보 사장과 임종현 전 재경군민회장 등 전국 각지 향우회원들도 대거 참여해 시간을 함께했다.

행사는 입장식, 식전행사, 기념식, 진안방문의 해 선포식, 읍면 대항 체육대회 순으로 진행됐다.

입장식에서 읍면별 선수단은 특색 있는 단체복장과 행진으로 볼거리를 제공했으며, 식전행사에선 동향초, 조림초, 백운초 학생들로 구성된 ‘마이나무 합창단’과 퓨전국악팀 ‘국악앤홀릭’ 등이 무대에 올라 공연을 펼쳤다.

기념식에선 국민의례, 군민헌장 낭독, 내빈소개, 시상식, 공로패 전달식 등이 열렸다. 시상식에선 진안의 명예를 드높이고 지역사회의 안정과 발전에 기여한 사람에게 군민의장이 수여됐다. 수상자는 신팔복(79·문화장), 박관우(60·공익장), 손두수(59·산업근로장), 허현(69·애향장), 전영자(81·효행장), 김만성(56·체육장) 씨 등 6개 부문 6명이다.

12일 진안공설운동장에서 열린 제63회 진안군민의날 기념식에서 윤석정 전북애향본부 총재가 전춘성 군수에게 공로패를 전달한 후 전달 이유를 설명하고 있다. / 사진=국승호 기자

공로패는 윤석정 전북일보 사장이 전북애향본부 총재·재전진안군향우회장 명의로 전춘성 군수에게 전달했다. 패에는 전춘성 군수가 민선 7~8기로 재직하면서 ‘농어촌 삶의 질 환경안전 분야 도내 1위’와 ‘전북자치도 삶의 만족도 1위’ 등 군민 행복 증진과 향우회 발전에 크게 기여했다는 내용이 담겼다.

윤석정 총재는 공로패를 전달하면서 두 가지 이유를 제시했다. 하나는 전춘성 군수는 진안군민이 전주 승화원을 전주시민과 동일한 조건에서 이용할 수 있도록 만든 점이고, 다른 하나는 식수 사정이 좋지 않은 백운·마령·성수 지역까지 용담호 물을 공급할 수 있는 기초를 마련했다는 점이다.

이어 열린 진안방문의 해 선포식에는 출전선수, 주민, 향우 등이 함께 참여해 2026~2027 진안방문의 해를 공식 선포하고, 그 성공 개최를 다짐하는 퍼포먼스를 벌였다.

기념식 직후부턴 공설운동장 등 각 종목별 경기장에서 11종목의 군민화합 체육대회가 진행됐다. 각 읍면 대표 선수들은 승패에 연연하기보다 소통과 화합을 더 중시하며 서로 우의를 다졌다.

전춘성 군수는 기념사에서 “인구감소와 지방소멸이라는 절체절명의 위기를 극복하기 위해 읍소재지권과 북부권, 남부권을 균형 있게 발전시켜 우리 진안을 대한민국 제1의 생태건강치유 도시로 도약할 수 있도록 만들겠다”고 밝혔다.

