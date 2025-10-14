전북자치도 대아수목원, ‘가을 숲체험 행사’ 개최

17~19일 휴지홀더 DIY 등 다양한 프로그램 제공

자연과 함께 힐링 시간, 무료 참여 가능

전북특별자치도 대아수목원 전경/사진=전북도

전북특별자치도 대아수목원은 가을 단풍이 절정을 맞는 17일부터 19일까지 3일간 ‘2025년 대아수목원 가을 숲체험 행사’를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 행사에서 산림복지전문가와 함께하는 다양한 체험 프로그램이 진행돼 방문객들에게 자연 속에서의 특별한 경험과 힐링의 시간을 선사할 예정이다.

행사는 대아수목원 푸르미쉼터 앞에서 진행되며 총 480명을 대상으로 운영된다.

체험 프로그램은 휴지홀더 DIY, 디퓨저 DIY, 수경식물 심기, 천연수세미 만들기 등 4종으로 구성돼 있다.

재료 소진 시를 대비한 예비 프로그램도 함께 마련된다.

모든 체험 프로그램은 대아수목원을 방문한 내방객을 대상으로 무료 운영되며 현장 선착순 접수를 원칙으로 한다.

참가 접수 및 자세한 사항은 전화(0507-1496-8246)를 통해 문의할 수 있다.

이와 함께 대아수목원에서는 나무와 야생화 등 숲 속 생물의 생태 이야기와 숲에 얽힌 역사 등을 들을 수 있는 ‘숲해설 프로그램’도 상시 무료로 운영한다.

예약은 대아수목원 누리집을 통해 신청하거나 현장에서 직접 접수할 수 있다.

황상국 전북자치도 산림환경연구원장은 “가을의 풍성한 색감과 함께하는 숲체험 프로그램이 방문객들에게 작은 행복과 힐링의 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 도민들이 계절의 변화를 느끼며 자연을 가까이할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.

