전북 국회의원 "농진청 수도권 잔류 잘못" 한목소리 성토

이승돈 농진청장 "전주로 이전할 것"

국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 전북지역 국회의원들이 17일 농촌진흥청 국정감사에서 농진청 일부 기구의 수도권 잔류를 한목소리로 성토했다.

더불어민주당 이원택(군산·김제·부안을) 의원은 "현재 농진청의 농업유전 자원센터와 중부작물 연구센터, 품질관리 평가과 등 몇몇 부서가 수원에 남아있는 상태"라면서 "(농진청은 전북혁신도시로 이전했는데) 이들 부서가 수원에 있을 이유가 있느냐"고 물었다.

이 의원은 "전북에서는 이를 농진청의 수도권 잔류 시도로 보고 논란이 됐다"며 "이 부분을 분명하게 해달라"고 주문했다.

이승돈 농진청장은 "아직 옮기지 않은 식품 관련 기구들은 전주로 이전하기로 했다"며 "세부 계획에 대해서는 추후 말씀드리겠다"고 답했다.

같은 당 윤준병 의원(정읍·고창)은 이 청장에게 "농진청 조직개편 과정에서 일부 연구인력을 수도권으로 보내려고 한 부분에 대해 잘못을 인정하느냐"고 따졌다.

윤 의원은 "농진청의 이러한 시도는 국토 균형 발전을 위해 공공기관을 지방으로 이전하는 정부 시책에 근본적으로 배치되는 행위"라면서 이 청장에게 사과를 요구했다.

윤 의원은 이 청장이 마이크에 입을 대고 머뭇거리자 "시간 없으니 빨리하라"고 입장 표명을 재촉하면서 지자체나 지방의회가 아닌 도민에게 사과하라고 요구했다.

이에 이 청장은 고개를 끄덕이면서 수도권에 남아있는 일부 기구와 부서를 본청이 있는 전북혁신도시로 옮기겠다는 뜻을 다시 한번 밝혔다.

이날 국정감사는 농진청과 한국농어촌공사, 한국농수산식품유통공사, 한식진흥원 등 피감기관을 상대로 오후까지 진행된다.

