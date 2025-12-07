국책사업 조기 발굴, 전북 국가예산 확보 선제 대응

업무보고·국가예산 편성 흐름 앞서 선제 전략으로 2026·2027년 대응 7개 분과별 전략 논의…전국 미확정 과제 선점해 경쟁 우위 확보 추진

5일 전북특별자치도청 종합상황실에서 열린 26년 국책사업 발굴 추진단 킥오프 회의 모습. /사진=전북도.

전북특별자치도가 2026년 중앙부처 업무보고와 2027년 국가예산 편성에 선제적으로 대응하기 위해 국책사업 발굴체계를 조기에 가동했다.

전북자치도는 지난 5일 도청 종합상황실에서 행정부지사 주재 ‘2026년 국책사업 발굴 추진단 킥오프 회의’를 열고 분야별 발굴 방향을 공유했다.

이날 회의에는 기획조정실장, 정책기획관, 실국장 등 20여 명이 참석했으며, 참석자들은 경제·미래신산업·농생명·문화·관광·새만금·SOC·환경복지 등 7개 분과가 국정과제와의 연계 및 신규 발굴 방향을 논의했다.

전북도는 이를 기반으로 핵심 전략 분야 중심의 정밀한 발굴체계를 강화할 계획이다.

도는 그동안 매년 3∼11월에 진행하던 발굴 일정을 앞당겨 지난 11월부터 조기 착수했다. 이는 연초 시작되는 중앙부처 업무보고와 내년 5월 본격화될 2027년 국가예산 편성 흐름에 즉각 대응하기 위한 것으로, 정부 정책 사이클보다 먼저 움직여 전략적 우위를 확보하겠다는 취지다.

올해 새롭게 도입된 ‘발굴 초안 사전보고’ 절차도 주목된다.

기존 방식이 즉시 사업계획서 작성으로 이어졌다면, 올해부터는 각 분과가 1차 초안을 기획조정실장에게 먼저 보고하고 전문가 자문과 정책성·경제성 검토를 거쳐 사업구조를 재설계하는 방식으로 전환됐다.

도는 이 과정을 통해 사업 완성도와 실현 가능성을 한층 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

아울러 도는 국정과제 123개를 정밀 분석해 전북형 전략사업을 대거 발굴하고, 전국 공모형·경쟁형 사업도 적극 공략할 방침이다.

특히 지역이 특정되지 않은 전국 단위 미확정 과제에 대해서는 반도체·AI·RE100 산업전환 등 전북의 강점과 미래 전략을 결합한 모델을 선제 제안해 유치 경쟁을 선점할 계획이다.

노홍석 도 행정부지사는 “올해 발굴 전략은 단순 대응이 아니라 선제적 접근”이라며 “전북의 미래 먹거리를 국가사업과 연결하는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다. 이어 “발굴 초안 사전보고 체계를 통해 사업 완성도를 높여 경쟁 속에서도 전북이 확실한 성과를 만들겠다”고 덧붙였다.

이준서 기자

