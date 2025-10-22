이전기사
순직 해병 특별검사팀, 김철문 전북경찰청장 압수수색
2025-10-22
순직 해병 특별검사팀, 김철문 전북경찰청장 압수수색

김문경 웹승인 2025-10-22 13:43 수정 2025-10-22 15:33

전북경찰청장실을 압수수색하고 나오고 있는 특검팀./ 김문경 기자 

해병대원 순직 사건 관련 외압·은폐 의혹을 수사 중인 이명헌 순직 해병 특별검사팀이 김철문 전북경찰청장에 대한 강제수사에 나섰다.

22일 전북경찰청 등에 따르면 특검팀은 이날 오전 10시께부터 약 3시간 동안 전북경찰청장실 등에 대한 압수수색을 단행했다. 

김 청장은 순직 해병 사건 수사 당시 경북경찰청장으로 재임하고 있었다.

최주원 대전경찰청장과 노규호 대전경찰청 수사부장 등도 압수수색 대상에 포함된 것으로 알려졌다.

이날 압수수색은 경찰 수사 처리 과정에서 윗선의 외압이 있었는지, 사건 처리 중 위법 행위가 있었는지 등에 대한 증거를 확보하기 위해 진행됐다. 

압수수색을 진행한 수사관들은 혐의 등을 묻는 취재진의 질문에 “답변드릴 위치에 있지 않다”고 말했다.

#김철문 전북경찰청장 #순직해병 특별검사팀 #압수수색
김문경 sale0330@daum.net
