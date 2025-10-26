장수군자원봉사센터, 온기 나누는 ‘고추장 나눔 활동’ 전개

장수군여성단체협의회·또바기봉사단 참여

지역의 온정 담아 소외계층 160가정 전달

또바기봉사단 ‘온기 나누기 건강음식 고추장 만들기 나눔 활동. /사진제공=장수군자원봉사센터

(사)장수군자원봉사센터(이사장 이민호)가 24일 자원봉사자와 함께하는 ‘온기 나누기 건강음식 고추장 만들기 및 나눔 활동’을 진행했다.

이번 행사는 지역 공동체의 따뜻한 정을 나누고 어려운 이웃에게 사랑을 전하기 위한 사회공헌 프로그램으로 마련됐다.

이날 행사에는 장수군여성단체협의회와 또바기봉사단이 참여해 직접 고추장을 담그고 완성된 고추장을 지역 내 소외계층 160가정에 전달하며 이웃의 안부를 살피는 나눔 봉사활동을 펼쳤다.

장수군자원봉사센터는 매년 지역 특색을 살린 나눔 활동을 이어오고 있으며 올해는 ‘고추장 나눔’에 이어 11월에는 반찬 및 부식품 나눔 활동을 계획하고 있다.

이를 통해 자원봉사 문화 확산과 따뜻한 지역공동체 조성을 지속적으로 추진할 방침이다.

이희숙 센터장은 “장수군자원봉사센터는 지역의 온정을 나누는 나눔활동을 꾸준히 이어가고 있다”며 “앞으로도 자원봉사자들과 함께 주민이 체감할 수 있는 작지만 따뜻한 나눔 문화를 확산해 나가겠다”고 말했다.

