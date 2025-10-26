[2025 전북일보배 생활체육 족구대회] “족구로 하나 된 순창, 생활체육 저변 확대 앞장”

안신 순창군족구협회 협회장

안신 순창군족구협회 협회장. 조현욱 기자.

생활체육 족구인들의 화합과 우정의 장이 순창에서 펼쳐졌다.

‘2025 전북일보배 생활체육 족구대회’가 26일 순창에서 열린 가운데 전국 각지에서 약 500여 명의 선수단이 참여해 구슬땀을 흘렸다. 이번 대회는 생활체육 저변 확대와 족구 활성화는 물론, 순창군의 관광 홍보 및 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

안신 순창군족구협회 협회장(52)은 “족구가 다소 낙후된 현실 속에서도 이번 대회를 계기로 새로운 활기를 불어넣고 싶었다”며 “참가팀 섭외에 공을 들여 성황리에 대회를 열게 됐다”고 밝혔다.

그는 “모든 스포츠가 그렇듯, 대회가 많고 참여가 활발해야 종목이 발전한다”며 “순창은 인구가 줄어드는 어려움이 있지만, 젊은 층이 중심이 되어 꾸준히 참여하고 있어 다행”이라고 덧붙였다.

이번 대회는 단순한 경기대회를 넘어 지역경제에도 긍정적인 효과를 불러올 전망이다. 협회장은 “군 행정에서도 스포츠 대회 유치에 적극적”이라며 “많은 인원이 순창을 찾으면 식사나 숙박 등에서 지역 상권에 실질적인 도움이 된다”고 말했다.

특히 순창군은 강천산, 민속마을 등 관광자원을 스포츠와 연계한 홍보 전략을 추진 중이다. 그는 “군에서도 대회 유치와 전지훈련 유치를 위해 금전적·행정적 지원을 아끼지 않고 있다”며 “스포츠와 관광을 함께 발전시키는 모델로 가고 있다”고 설명했다.

향후 협회는 외지 동호인들과의 교류 확대와 지원 체계를 강화할 계획이다. 그는 “한정된 인구로 어려움이 있지만, 외지 동호인들이 자비로 오기 어려운 현실을 고려해 소정의 지원을 마련하고 있다”며 “더 많은 사람들이 순창 족구를 알게 되길 바란다”고 말했다.

끝으로 그는 “그동안 갈고닦은 실력을 마음껏 뽐내고, 무엇보다 다치지 말고 즐겁게 경기하길 바란다”며 “순창의 좋은 자연과 함께 가족들과 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠다”고 전했다.

