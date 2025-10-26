제7회 대한민국 사회적경제 박람회, 기후위기 대응 에너지전환 정책포럼

지난 24일부터 25일까지 전주베스트웨스턴호텔에서 ‘제7회 대한민국 사회적경제 박람회’가 개최됐다. 이날 박람회는 주민주도 에너지전환 협동조합의 강화와 RE100 산업단지 지역특화 전략 방안을 모색하기 위한 ‘기후위기 대응 에너지전환 정책포럼’을 주제로 실시됐다./전북대 사회적경제연구센터 제공

지난 24일부터 25일까지 전주베스트웨스턴호텔에서 ‘제7회 대한민국 사회적경제 박람회’가 개최됐다. 이날 박람회는 주민주도 에너지전환 협동조합의 강화와 RE100 산업단지 지역특화 전략 방안을 모색하기 위한 ‘기후위기 대응 에너지전환 정책포럼’을 주제로 실시됐다.

정책포럼은 한국과학기술인단체총연합회 전북지역연합회, 전북대 사회적경제연구센터 그리고 한국사회연대경제 에너지전환 특별위원회가 공동 주관하고 전북테크노파크(JBTP)가 후원했다.

포럼에는 김대훈 전국협동조합협의회 사무총장의 사회로 정책포럼을 총괄 주관한 유남희 전북대학교 교수의 인사말에 이어 양문식 한국과총 전북지역연합회장의 환영사, 우원식 국회의장의 축사 등에 이어 이창수 시민발전이종협동조합연합회 회장의 ‘주민주도형 에너지전환의 구상과 비전’이라는 기조강연으로 진행됐다.

발제는 장동빈 시민발전이종협동조합연합회 정책실장의 ‘주민주도 에너지협동조합 활성화를 위한 입법 및 정책과제’, 김미정 전북특별자치도 새만금해양수산국장의 ‘RE100 산업단지 지역특화 전략’ 그리고 강민수 한국사회연대경제 상임이사의 ‘국회 탄소중립 로드맵과 RE100 추진 및 지역 에너지전환을 위한 구상과 제안’ 등 세 가지의 주제로 진행됐다.

포럼의 좌장을 맡은 유남희 전북대 기록관리학과 교수(사회적경제연구센터장)는 “기후위기 대응을 위한 주민주도형 에너지전환 방식은 탄소중립 정책기반 구축에서도 가장 핵심적인 내용으로서 국회 법률제정과 더불어 지방정부와 지역 주민들이 함께 참여하는 민관 거버넌스 구축과 운용이 필수적”이라며 “향후 전국의 각 지역과 연대하여 실효적이고 특화된 탄소중립 정책 제안의 역할로 이 정책포럼을 이어 가겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지