11월 1일 ‘한우 먹는 날’···‘소(牛)프라이즈 대한민국 한우세일’

클립아트코리아 제공

정부가 11월 1일을 ‘한우 먹는 날’로 정하고 세일 행사를 진행한다.

28일 농림축산식품부에 따르면 오는 11월 10일까지 14일 동안 전국 대형마트, 슈퍼마켓, 농축협 하나로마트(630개소) 및 주요 온라인몰 등에서 한우를 30~50% 할인하는 ‘소(牛)프라이즈 2025 대한민국 한우세일’을 실시한다.

이번 할인행사는 11.1일 한우 먹는 날을 기념하고 코리아그랜드 페스티벌을 맞아 소비자들의 장바구니 물가안정을 위해 마련됐다. 11월 1일 한우 먹는 날은 한자 소우(牛)자에 1(ㅡ)이 세 개 들어가는 점과 한우의 맛이 최고라는 의미의 1이 겹치는데 유래됐다.

할인 대상 품목은 소비자 선호도가 높은 등심을 비롯. 양지·설도 등 불고기 국거리류이다. 등급은 1+등급에서 2등급까지 구성됐다. 업체별 할인행사 일정과 할인 대상 품목은 한우자조금, 전국한우협회 누리집과 ‘여기고기’앱에서 확인할 수 있다.

할인 판매가격은 1등급 기준으로 등심 100G/7950원, 양지 100G/4040원 등이다. 이는 같은 기간 평년치 소비자가격과 비교했을 때 20~30% 저렴한 수준이다.

농식품부 김종구 식량정책실장은 “소비자들께서는 이번 기회를 활용해 저렴하게 한우를 즐기시길 바란다”며 “한우 먹는 날 이후에도 축산물 소비자 물가안정을 위한 각종 시책을 지속적으로 강구하겠다”고 말했다.

