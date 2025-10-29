"RE100 기반 그린수소 함께 생산"...부안군-현대차·현대건설·전북TP MOU

-국내 최초 ‘지자체-민간 기술 실증형 수소도시’ 구축 박차

부안군제공

부안군제공

부안군(군수 권익현)은 29일 부안군청에서 전북특별자치도, 현대자동차, 현대건설, 전북테크노파크와 함께 1MW급 PEM(고분자 전해질막) 수전해 그린수소 생산시스템 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 국내 독자 기술로 개발된 1MW급 PEM 수전해 시스템을 부안군 수소도시 조성사업의 핵심 인프라로 구축하기 위한 것으로, 지자체와 민간이 공동으로 추진하는 기술 실증형 수소도시 모델이라는 점에서 의미가 크다.

이날 협약식에는 권익현 부안군수를 비롯해 배주현 전북특별자치도 청정에너지수소과장, 팔코 베르그 현대자동차 상무, 서유택 현대건설 상무, 이규택 전북테크노파크 원장 등 주요 관계자들이 참석했다.

1MW급 PEM 수전해 시스템은 향후 부안군 내에서 생산되는 재생에너지를 활용해 청정 수소를 생산하고, 이를 수소모빌리티 및 산업단지에 공급하는 RE100 기반의 분산형 수소생산 모델로 운영될 예정이다.

부안군은 이번 협약을 통해 수전해 기반의 그린수소 생산 기술을 중심으로 한 탄소중립 도시이자 국내 수소산업 중심지로의 입지를 한층 강화하게 된다.

권익현 군수는 “이번 협약은 국내 독자 기술을 기반으로 부안군이 수소를 직접 생산·활용하는 탄소중립 선도도시로 도약하기 위한 의미 있는 첫걸음”이라며 “지속 가능한 수소산업 생태계 조성과 함께 지역경제 활성화, 일자리 창출, 산업기반 확충에 모든 행정력을 집중하겠다”고 강조했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지