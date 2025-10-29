제45회 전국장애인체육대회, 31일부터 부산광역시 일원서 개최

- 26개 종목, 500명 선수단 출전

지난 22일 전북자치도장애인선수단이 결단식을 열고 있다. 전북자치도 제공

제45회 전국장애인체육대회가 오는 31일부터 부산광역시 일원에서 열린다.

전북자치도장애인체육회는 지난 22일 전북여성가족재단 대강당에서 열린 결단식에서 필승을 다짐했다.

전북자치도선수단은 31개 개최종목 중 26개 종목에 500명(선수 307명, 임원 및 관계자 193명)이 출전한다.

이번 대회에서는 전북자치도 소속 국가대표 사이클 이도연, 김용기 선수의 대회 3관왕과 탁구 이근우, 태권도 이동호·이수빈, 보치아 김연하, 펜싱 류은환, 론볼 은해숙, 승마 김나영 선수의 입상이 기대된다.

육상 트랙에 임진홍 선수의 5년 연속 3관왕과 신기록 수립과 한국신기록 2개를 보유한 육상 필드 문지경 선수, 사이클 석호진·이민주·김윤공, 수영 최은지 선수의 다관왕 수립 여부도 주목받고 있다.

전북자치도장애인체육회장인 김관영 도지사는 “무더웠던 날씨 등 힘겨운 훈련을 이겨내며 대회를 위해 최선을 다해준 선수 여러분이 자랑스럽다”며 “지도자와 가족, 대회를 준비하는 장애인선수들의 뜨거운 열정의 모습을 통해 2036년 하계패럴림픽 우리 지역 유치에 자신감과 더 넓은 무대, 보다 많은 기회를 드려야겠다는 사명감이 든다”고 선수단을 격려했다.

