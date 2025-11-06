전북도, 관광 슬로건 공모 ‘HEY! 전북여행’ 최우수상 선정

역사·체험·음식 매력 한 단어에…총 3000건 넘는 응모 전북도, 향후 관광브랜드 개발 용역에 반영 예정

전북특별자치도가 전북 관광의 정체성과 매력을 담아낼 슬로건을 찾기 위해 진행한 ‘전북 관광브랜드 슬로건 공모전’에서 ‘HEY! 전북여행(History·Experience·Yummy)’을 최우수작으로 선정했다.

6일 전북자치도에 따르면 이번 공모전은 지난 9월 18일부터 10월 1일까지 14일간 진행됐으며, 총 3105건이 접수됐다.

최우수작 ‘HEY! 전북여행’은 흥미를 유발하는 감탄사 ‘HEY’에 전북 관광의 핵심 키워드인 △역사(History) △체험(Experience) △음식(Yummy)을 함께 담아 전북의 다채로운 관광 매력을 간결하게 표현한 점이 높은 평가를 받았다.

우수상에는 △‘전북, 한국의 맛과 멋’ △‘감.동.맛.춤. 전북에서!’ △‘Feel 전북, Fill 전부’ △‘재밌G 즐겁G 행복하G 전북여행’ 등 4건이 선정됐다. 각 작품은 전북의 맛·멋·문화·정서 등을 개성 있게 풀어내며 심사위원들의 주목을 받았다.

도는 수상자에게 최우수상 200만 원, 우수상 각 50만 원의 상금을 수여하고, 응모자 200명을 추첨해 기프티콘을 증정할 예정이다.

이정석 도 문화체육관광국장은 “도민과 국민이 함께 만들어낸 아이디어가 전북 관광의 브랜드 정체성을 세우는 데 밑거름이 될 것”이라며 “누구나 공감할 수 있는 브랜드로 발전시켜 전북 관광의 매력을 널리 알리겠다”고 말했다.

이준서 기자

