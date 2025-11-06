[CHAMP10N DAY] ③은퇴 앞둔 ‘원클럽맨’ 최철순의 눈물

전북현대 고참 멤버 최철순·홍정호가 말하는 올 시즌은? “선후배 모두 열심히 한 결과⋯올해 팀 하나 되는 것 느껴”

5일 전주월드컵경기장 이벤트홀에서 전북 현대 모터스 K리그1 우승 미디어데이가 열리고 있다. 왼쪽부터 최철순, 홍정호. 연합뉴스 제공

“은퇴해도 어디 가서든 축구를 하고 있을 것 같아요."

누구보다 단단해 보이는 전북현대모터스FC의 ‘원클럽맨’ 최철순이 지난 5일 전주월드컵경기장 동측 팬 익스피리언스 센터 내 이벤트 홀에서 열린 전북 K리그1 우승 미디어데이 기자회견 3세션에 참석해 눈시울을 붉혔다.

2006년 전북에서 데뷔해 무려 20년 동안 10번의 우승을 경험한 최철순은 전북의 모든 역사적인 순간에 있었다. 올해를 끝으로 축구화를 벗는 그는 전북이라는 팀이 탄탄하지 않았을 때도, 지금처럼 잘 나갈 때도 늘 그 자리를 지켰다.

그는 “처음 전북에 왔을 때는 재정 상태나 선수 스쿼드나 모두 좋은 상태는 아니었다. 그런데 매년 정말 좋아지고, 축구를 위해서 현대가 재정도 많이 풀어 주시고, 클럽하우스까지 지어 주셨다"며 “그렇게 축구 역사를 쓸 수 있었던 것 같다. 앞으로도 계속해서 K리그를 대표하는 구단으로 나아가면 좋겠다”고 말했다.

올 시즌에 대해서는 “감독님이 오셔서 새로운 축구를 하게 됐다. 작년에 힘든 일이 많았는데, 올해는 선수끼리 잘해 보자는 마음가짐 하나로 준비했다”며 “(홍)정호나 고참 선수들, 주장단들이 많이 도와 줘서 팀이 하나 될 수 있었다”고 돌아봤다.

최철순 옆에는 또 다른 베테랑인 홍정호가 있었다. 홍정호 역시 팀의 어려운 시기와 영광의 순간을 함께 했다.

홍정호는 “팬분들께 항상 죄송했다. 너무 오랫동안 기다리게 했다. 우승으로 다시 보답할 수 있게 돼 기쁘다”며 "후배들이 잘할 수 있게끔 뒤에서 선배들이 받쳐 주는 문화가 잡힌 것 같다. 저희뿐만 아니라 중간 선수들이 역할을 잘한다. (이)승우나 (송)범근이 등 중고참 선수들이 분위기를 잘 이끌어 준다. 그래서 더 좋은 결과가 나오지 않았나 싶다”고 했다.

두 사람은 올해 전북이 좋은 성적을 거두는 데 큰 역할을 했다. 고참다운 책임감으로 후배들을 다독이고, 운동장에서는 몸으로 보여 주는 정신적 지주 역할을 했다.

이날 가장 큰 관심사는 최철순의 은퇴였다. 최철순은 오는 30일 올 시즌 리그 최종전에서 은퇴식을 하는 것으로 알려졌다. 최철순은 ‘어떤 은퇴식을 바라느냐’는 말에 울컥했다.

그는 “저보다 저를 위해 고생해 준 가족들이 더 빛났으면 좋겠다. 은퇴를 결심할 때도 가족들의 의사가 가장 컸다. 제 의사보다는 가족들이 기왕 좋을 때 마무리를 잘 짓자고 했다”면서 “은퇴 후에도 K7부터 다시 시작하려고 한다. 지금도 축구하는 건 여전히 좋다”고 전했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지