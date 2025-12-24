전북현대 새 사령탑에 정정용 감독⋯코치진도 개편

2019년 U20 월드컵 준우승, 김천상무 승격 이끈 정 감독 “전북현대 팬들이 자부심 느낄 수 있는 축구 보여 줄 것”

전북현대 제10대 사령탑 정정용 감독. 전북현대 제공

프로 축구 K리그1 ‘챔피언’ 전북현대모터스FC의 새로운 사령탑을 찾았다.

전북현대는 올 시즌 성공적인 변화를 넘어 내년 시즌도 최고의 팀으로 이끌어갈 제10대 사령탑에 정정용(56) 감독을 선임했다.

앞서 전북현대는 거스 포옛 감독과 함께 팀의 체질 개선에 성공하며 재건의 기틀을 마련했다. 구단은 이러한 변화의 흐름을 이어받아 내년 시즌을 ‘전북현대 혁신과 성장의 2.0시대'의 원년으로 삼고, 적임자로 정 감독을 낙점했다.

특히 전북현대의 부족한 점을 채우고, 팀을 한 단계 더 높은 수준으로 끌어올리기 위해서는 정 감독이 가진 탄탄한 이론과 풍부한 경험이 필요하다고 판단한 것이다.

정 감독은 한국 축구계의 대표적인 학구파이자 성장형 지도자로 손꼽힌다.

그는 선수 시절의 화려함보다 지도자로서의 역량을 쌓는 데 집중하며, 스포츠 생리학 박사 학위를 취득하는 등 끊임없이 학습하는 자세를 지켜왔다. 지도력 또한 이미 성인 무대와 연령별 대표팀에서 충분히 보여 줬다.

지난 2019년 U-20 월드컵에서 준우승이라는 금자탑을 쌓고, 2023년 K리그2 김천상무프로축구단의 승격을 이끌었다. 김천상무 역사상 최초 K리그1에서 2시즌 연속 파이널A에 진출시키는 등 탁월한 전술 운용 능력을 증명했다.

또 정 감독의 강점은 부드러운 카리스마를 바탕으로 한 소통 능력으로 알려져 있다. 연령별 유소년 대표팀을 모두 경험한 만큼 전북현대의 선수 육성 과정 역시 한층 정교하게 만들 것으로 기대된다.

전북현대 관계자는 “올 시즌이 거스 포옛 감독 체제 아래 변화하는 해였다면, 내년 시즌은 정 감독과 함께 구축된 시스템을 정착시키고 전술적 디테일을 더하는 시기가 될 전망이다”면서 “정 감독이 선수 발굴·육성 시스템을 체계화해 팀의 장기적인 경쟁력을 확보해 줄 것으로 믿고 있다”고 설명했다.

정 감독의 선임과 함께 코치진도 개편한다.

김천상무에서 정 감독과 함께 팀을 이끈 성한수(49) 공격 코치를 비롯해 이문선(42) 수비 코치, 심정현(36) 피지컬 코치, 전북현대 선수 출신인 서동명(51) GK 코치가 팀에 합류한다.

기존 황희훈 GK 코치는 N팀으로 자리를 옮겨 유스팀 전 연령대 골키퍼 지도를 아우르는 총괄 GK 코치로 영역을 확대한다. 정조국 코치는 새로운 도전을 위해 팀과 아쉬운 작별을 고했다.

정 감독은 “K리그 최고의 명문 구단인 전북현대의 지휘봉을 잡게 돼 영광이다. 한편으로는 무거운 책임감을 느낀다”면서 “거스 포옛 감독이 닦아놓은 기반 위에 나만의 디테일을 더해 팬들이 자부심을 느낄 수 있는 축구를 선보이겠다”고 말했다.

한편 전북현대는 내년 1월 11일 선임 절차를 마친 정 감독과 함께 스페인으로 전지훈련을 떠날 예정이다.

디지털뉴스부=박현우 기자

