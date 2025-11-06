해발 650m 백운동계곡 숲, 이젠 병원이 됐다

‘국립 진안고원 산림치유원’ 개원… 617ha면적 11km숲길 치유인프라

6일 진안고원산림치유원 제막식을 마친 직후 김관영 전북도지사, 남태헌 한국산림복지진흥원장, 송준호 산림청 산림복지국장, 전춘성 진안군수 등이 기념촬영을 하고 있다. / 사진=국승호 기자

흰구름의 고장 진안 백운면. 이 지역 천혜의 계곡에 조성된 ‘국립 진안고원 산림치유원’이 6일 개원식을 갖고 본격 운영에 들어갔다.

이날 개원식에는 김관영 전북도지사, 남태헌 한국산림복지진흥원장, 송준호 산림청 산림복지국장, 전춘성 진안군수 등과 지역 주민 약 500명이 참석했다.

개원식은 지역예술단 공연, 숲속문화공연, 환담회, 제막식, 기념식수, 치유원 소개, 조성경과보고, 기념사, 환영사·축사, 감사패 수여, 기념 퍼포먼스, 기념촬영, 자율 관람 순으로 진행됐다.

진안고원 산림치유원은 덕태산과 선각산 자락, 해발 650m 백운동 계곡 일원 617㏊에 조성됐다. 2021년부터 2024년까지 국비 729억 원과 지방비 182억 원 등 총 911억 원이 투입됐다.

최대 270명을 한 번에 수용할 수 있는 숙박동 74실을 비롯해 총연장 11㎞의 치유숲길 6개소, 산림치유센터, 구내식당 등 다양한 산림치유 기반시설을 갖췄다.

환담회에서는 산림치유 연계 지원사업 창업팀의 성과물이 전시돼 공감을 얻었고, 행사장에서는 임산물을 활용한 특별한 ‘수국차’가 제공돼 호응을 얻었다.

군에 따르면 진안고원 산림치유원은 경북 영주에 이어 두 번째로 조성된 국립 산림치유원이다.

이번 개원은 단순한 시설 개원을 넘어 국가 산림복지정책의 남부권 균형축을 완성하는 의미가 있다는 평가다.

그동안 산림치유원 네트워크는 동부권(영주·예천) 중심으로 구축돼 왔으며, 이번 개원을 통해 서남권으로 확장되면서 전국 단위 치유 인프라의 균형 발전이 기대된다.

진안고원 산림치유원은 앞으로 ‘국립 치유원 3대 축(영주–제주–진안)’ 가운데 서남권 거점으로서 지역사회와 연계한 산림치유 산업 육성, 숲속 힐링 프로그램 등을 선보일 예정이다.

군은 인근 관광지와의 연계로 진안 지역 경제 활성화에 긍정적 효과가 있을 것으로 내다봤다.

송준호 산림청 산림복지국장은 김인호 청장을 대신한 기념사에서 “진안고원 산림치유원은 호남권 산림복지 및 치유 서비스 거점으로 지역 상생 산림복지를 구현할 것”이라고 말했다.

남태헌 한국산림복지진흥원장은 환영사에서 “산림치유의 대표 거점을 지역에 구축하고자 하는 산림청의 의지, 전북도의 든든한 뒷받침, 진안군과 주민들의 열정이 맺은 결실”이라고 했다.

김관영 도지사는 축사에서 “전국 최고 시설인 치유원이 도민 삶의 질을 높이고 지역 경제에 활기를 불어넣기를 기대한다”며 “국민의 사랑을 받고 도민의 자랑이 되길 바란다”고 밝혔다.

전춘성 군수는 축사에서 “생태·건강·치유를 지향하는 진안지역의 관광은 치유원 개원으로 전환점을 맞을 것”이라며 “지역 경제 활성화와 주민 일자리 창출에 관심을 부탁드린다”고 말했다.

진안=국승호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지