성과로 판단해야(오목대)

전북의 낙후를 근본적으로 떨쳐 내려면 역량있는 인물을 단체장으로 뽑아야 한다. 국회의원을 비롯 지사 시장 군수 지방의원들의 역할이 매우 중요하다. 하루가 다르게 변해가는 요즘은 전문성을 갖춘 인물이 선출직으로 뽑혀야 한다.

민주당이 지배하는 전북의 정치구조가 잘못되어 있다. 30년 이상을 민주당이 지배하다보니까 경쟁이 선거판에서 실종되었다. 민주당 공천을 받지 못하면 제 아무리 능력이 출중해도 선출직으로 진출할 수 없다.최근 경주 APEC을 성공적으로 개최해서 우리나라의 국격이 살아난 것도 역량있는 리더가 있었기에 가능했다. 리더는 비전을 제시하면서 행동으로 실천해 가는 사람이어야 한다. AI의 무한경쟁시대에는 성과주의가 제일 중요한 가치라서 단체장들은 그것을 끊임없이 추구해야 한다.

지금까지는 민주당 당원 모집 잘해서 알게 모르게 애경사 잘 챙겨온 사람이 지지도가 높아 선출직으로 뽑혀왔다. 하지만 인기영합주의로 자리를 보전하려고 하니까 항상 엄청난 돈이 필요했다. 본인 재력이 있더라도 선거판에서는 한강에 돌 던지는 것이나 다름 없어 필요한 돈 마련 하느라 정신이 다른데에 팔려 있었다. 사실 단체장이나 지방의원들이 자리를 보전하려고 쓰는 돈이 엄청나다. 애경사부터 시작해서 심지어 병문환까지 가야 하므로 여기에 들어간 돈이 월급이나 의정비 받아 갖고는 어림없다. 자연히 곁눈질 하거나 이권에 개입하는 등 유혹의 손길에 자유로울 수가 없다.

빈곤의 악순환 마냥 이같은 후진형의 정치행태가 반복되다 보니까 유능한 인물이 정치판에 끼어들지 못했다. 지금 시장 군수나 지방의원들은 각종 행사장에 불려 나가 축사하면서 스킨십을 하는 것으로 시간을 보낸다. 주최측의 영향력 때문에 가지 않을 수도 없고 대신해서 부단체장을 보내면 관심 없는 것처럼 비춰져 이래저래 속앓이를 하게 돼 있다.요즘 국가예산 확보철인데도 축제장 쫓아 다니느라 업무시간을 다 허비한다.

이젠 유권자들의 생각이 진정으로 바꿔져야 한다. 행사장이나 쫓아 다니고 조직관리 잘 하는 사람이 진정으로 지역발전을 시켜 놓을 적임자인가를 따져봐야 한다. 서울 경기 강원 충청 부산 등은 여야간에 경쟁이 심해 현직 단체장들이 일로 승부 한다. 전북처럼 조직관리 하는데 시간을 허비하지 않는다. 해외로 나가 투자유치를 하기 때문에 시간을 금쪽같이 아껴 쓴다. 그 지역 유권자들은 성과 여부에 따라 표를 주기 때문에 지사나 단체장들이 죽어라고 일에 매달린다. 결국 워커 홀릭이 될 수 밖에 없다.

전북은 유권자가 스스로 모순된 행동을 했다. 지역을 발전시킬 역량 있는 인물을 단체장으로 뽑아 주도록 해야 하는데 당원을 잘 모집해서 조직관리나 잘 하는 사람을 단체장으로 뽑아주는 빗나간 행동을 했다. 지금껏 취임초부터 발이 닳도록 뛰어 기업유치 성과를 낸 단체장은 김관영 지사나 정성주김제시장 유희태 완주군수 최영일 순창군수 심덕섭 고창군수 정도다. 충북 이시종 전지사처럼 일로 성과를 거둔 사람을 단체장으로 뽑아야 한다. 백성일 주필 부사장

