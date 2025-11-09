더민주전북혁신회의 3기 출범

‘천만걸음 민생을 듣다’ 주제 타운홀 미팅도

더민주전북혁신회의

더민주전북혁신회의는 지난 8일 전주대학교 스타센터 하림미션홀에서 ‘3기 출범식 및 천만걸음 민생을 듣다’ 행사를 열고 공식 출범을 선언했다.

이날 행사는 ‘전북혁신이 여는 국민주권시대’를 슬로건으로, 전북 지역 14개 시‧군의 혁신위원과 지역 인사, 시민 등 400여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

조지훈 상임대표 및 대표단은 출범선언을 통해 “‘국민주권시대’를 전북에서부터 실현할 사명을 자각한다”며 “2026년 지방선거는 전북 정치의 미래를 가를 분수령”이라고 밝혔다.

이 자리에서 조 상임대표는 “우리는 윤석열과 그 추종 세력이 일으킨 내란의 완전 종식을 위해 총력을 기울이겠다”며 “그 힘은 전북 발전을 위해 전력 질주하는 에너지가 될 것”이라고 강조했다.

이어 황명선‧박지원 최고위원이 함께한 ‘타운홀 미팅’이 진행돼 실시간 질문과 사전 접수된 현안 질의에 최고위원단이 직접 답변했다. 참석자들은 지역 균형발전, 농촌 소멸 위기 등 다양한 지역 현안을 제기했다.

더민주전북혁신회의는 향후 ‘천만걸음 민생을 듣다’ 프로젝트를 통해 도민 의견을 지속적으로 수렴하고, 정책화 과정을 거쳐 중앙당과 공유한다는 계획이다.

