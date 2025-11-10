부안군의회, 제367회 제2차 정례회 개회…2026년 예산안·행정사무감사 본격 심의

박병래 부안군의회 의장

부안군의회(의장 박병래)가 오는 11일부터 12월 11일까지 31일간 일정으로 제367회 제2차 정례회를 개회한다.

이번 회기는 올해 의정활동의 마무리 회기이자, 내년도 군정 운영 방향을 결정짓는 핵심 회기로 꼽힌다.

첫날인 11일(화) 제1차 본회의에서는 개회식을 시작으로 회기결정과 회의록 서명위원 선임의 건이 상정된다.

이후 12일부터 20일까지는 행정사무감사 기간으로, 군정 전반에 대한 집행부의 행정 추진 실태를 점검한다.

행정사무감사는 △기획감사담당관·자치행정담당관 △관광복지국·사회복지과 △재무과·산림정원과·농업정책과 등 7일간 28개 부서와 사업소를 대상으로 진행된다.

이어 21일 제2차 본회의에서는 △예산결산특별위원회 구성 및 운영계획서 승인 △2025년도 제3회 추가경정예산안 △2026~2030 중기지방재정계획 보고 △2026년 연차별 시행계획 보고 등이 예정돼 있다.

27일 제3차 본회의에서는 제3회 추가경정예산과 기금운용계획 변경안, 예산안 제안설명 등이 이어지고, 12월 11일 제4차 본회의에서 2026년도 예산안과 기금운용계획안, 행정사무감사 결과보고서 및 채택의 건을 의결하며 회기를 마무리한다.

이번 정례회 기간 중 상임위원회별로는 각종 조례안과 동의안이 다뤄진다.

자치행정위원회는 △관광객 유입 및 중대를 위한 조례 개정안 △부안군공무직채용 출연금 동의안 △부안군 상생협동 기본 조례 일부개정조례안 등을,

산업건설위원회는 △부안군 일자리 창출 지원 조례안 △전북대-부안캠퍼스 운영지원 출연 동의안 △청년기숙사 지원 조례안 △전기차충전소 운영 및 이용에 관한 조례안 등 15건의 안건을 심사할 예정이다.

또한 예산결산특별위원회는 11월 24일부터 12월 9일까지 2025년도 제3회 추경과 2026년도 예산안, 기금운용계획안 등을 종합 심사하며, 12월 10일에는 결과보고서를 채택한다.

박병래 의장은 “올 한해 부안군의 살림을 점검하고 내년 예산을 심도 있게 심사하는 중요한 회기”라며 “군민의 입장에서 예산이 효율적으로 쓰이도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

부안=홍경선 기자

