‘제1회 정읍농협조합장배 축구대회’ 성료

장년부 우승 태봉FC, 청년부 우승 정읍다이노스

정읍농협조합장배 축구대회 장년부, 청년부 우승, 준우승 팀 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 사진=임장훈 기자

정읍시축구협회(회장 김현만)가 주최 주관한 ‘제1회 정읍농협조합장배 축구대회’가 지난 8일과 9일 정읍트레이닝센터와 국민체육센터에서 성황리에 열렸다.

정읍시, 정읍시체육회, 정읍농협이 후원한 대회 개막식에는 이학수 시장, 김순기 농협정읍시지부장, 정읍농협 유남영 조합장과 임직원, 김현만 축구협회장과 임원, 10개 클럽 선수 등 400여명이 참석해 축구인들의 화합과 발전을 다짐했다.

또한 개막식에 이어 진행된 클럽대항 400m 릴레이 이벤트 경기는 1위 한반도FC, 2위 태봉FC, 3위 신태인FC, 4위 정읍다이노스 팀이 차지했다.

정읍시축구협회 주관 올해 마지막 대회에는 10개클럽 장년부와 청년부 토너먼트로 경기로 진행됐다.

장년부는 △우승 태봉FC △준우승 피닉스FC △공동3위 정읍FC, 한반도FC 청년부는 △우승 정읍 다이노스 △준우승 정읍FC가 올랐다.

개인상은 △장년부 최우수선수 김재수 △청년부 최우수선수 김형윤 △심판상 김영훈이 선정됐다.

정읍=임장훈 기자

