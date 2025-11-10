이전기사
전북일보로고

‘제1회 정읍농협조합장배 축구대회’ 성료
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-11-10 16:12 (Mon)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 정읍

‘제1회 정읍농협조합장배 축구대회’ 성료

임장훈 웹승인 2025-11-10 14:43 수정 2025-11-10 14:59 
장년부 우승 태봉FC, 청년부 우승 정읍다이노스

Second alt text
정읍농협조합장배 축구대회 장년부, 청년부 우승, 준우승 팀 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 사진=임장훈 기자

정읍시축구협회(회장 김현만)가 주최 주관한 ‘제1회 정읍농협조합장배 축구대회’가 지난 8일과 9일 정읍트레이닝센터와 국민체육센터에서 성황리에 열렸다.

정읍시, 정읍시체육회, 정읍농협이 후원한 대회 개막식에는 이학수 시장, 김순기 농협정읍시지부장, 정읍농협 유남영 조합장과 임직원, 김현만 축구협회장과 임원, 10개 클럽 선수 등 400여명이 참석해 축구인들의 화합과 발전을 다짐했다.

또한 개막식에 이어 진행된 클럽대항 400m 릴레이 이벤트 경기는 1위 한반도FC, 2위 태봉FC, 3위 신태인FC, 4위 정읍다이노스 팀이 차지했다.

정읍시축구협회 주관 올해 마지막 대회에는 10개클럽 장년부와 청년부 토너먼트로 경기로 진행됐다.

장년부는 △우승 태봉FC △준우승 피닉스FC △공동3위 정읍FC, 한반도FC 청년부는 △우승 정읍 다이노스 △준우승 정읍FC가 올랐다.

개인상은 △장년부 최우수선수 김재수 △청년부 최우수선수 김형윤 △심판상 김영훈이 선정됐다.

정읍=임장훈 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#정읍시축구협회 #정읍농협조합장배 #축구대회 #태봉FC #정읍다이노스
임장훈 hoonyoui@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr