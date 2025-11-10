백창민 전 김제시의원 “김제시장 금품 수수 의혹 공익제보자, 1%도 관련 없어”

기자회견을 진행하고 있는 백창민 전 의원./ 김문경 기자

백창민 전 김제시의원은 10일 전북경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “김제시장 뇌물 수수 의혹에 대한 공익 제보와 저는 1%도 관련이 없다”고 말했다.

백 전 의원은 “공익 제보를 했다는 청원경찰 출신 A씨 역시 본인의 결심에 의한 제보였다고 진술했으나, 특정 정치인과 측근들이 정치적 배후에 의해 이뤄진 짜깁기식 제보라는 주장을 확산시키고 있다”며 “뿐만 아니라 공익 제보 이후 언론보도와 경찰 조사가 진행된 시점에서 ‘죽여버리겠다 밤길 조심해라’ 등 내용의 협박을 당했다”고 주장했다.

이어서 그는 “경찰 조사가 이뤄지고 있고 어떠한 결정도 확인되지 않는 상황에서 현직 도의원과 전 시의원을 고소하는 상황은 사건의 본질을 흐리려는 물타기 시도라는 의구심을 가지게 된다”며 “지난 7일 경찰에 출석해 고소 내용에 동의할 수 없고, 내용에 따른 반박 진술과 고소인과 대질 조사를 요청했다”고 전했다.

그러면서 “저에 대한 고소 사건의 진실을 밝히고, 고소 사건의 배후 세력이 확인될 경우 관용 없는 법적 대응을 취할 것”이라고 덧붙였다.

