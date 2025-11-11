정읍시, 그린바이오 산업 국가 거점도시로 ‘우뚝’

그린바이오소재 첨단분석시스템(바이오파운드리) 개소식

그린바이오소재 첨단분석시스템 개소식에 이학수 정읍시장과 전북자치도, 전북대학교,한국생명공학연구원 관계자 등이 참석해 테이프컷팅을 하고 있다. 사진제공=정읍시

정읍시 신정동 연구개발특구에 국내 최초의 농축산용 미생물 자동화 분석 인프라가 구축됐다.

지난 10일 (재)농축산용미생물산업육성지원센터에서 ‘그린바이오소재 첨단분석시스템 개소식 및 미생물 효능평가사업 성과교류 전시회’가 개최됐다.

특히, 시가 중점 추진 중인 농축산용 미생물 공유인프라 구축사업과 연계한 19개 기업의 입주계약 체결식이 함께 열려 협력 네트워크 형성이 기대된다.

이날 행사에는 농림축산식품부, 전북특별자치도, 정읍시, 전북대학교, 농림식품기술기획평가원, 한국과학기술단체 전북지역연합회, 연구개발특구진흥재단, 한국생명공학연구원 전북분원, 전북테크노파크 등 관계 기관과 전국 농축산용 미생물 산업체 등 200여 명이 참석했다.

이번 사업은 2022년 농림축산식품부가 추진한 ‘그린바이오 산업육성 전략’의 일환으로, 정읍시가 2024년부터 2025년까지 2년간 총사업비 99억원을 투입해 추진해 온 국가 공모사업이다.

‘그린바이오소재 첨단분석시스템(바이오파운드리)’은 오는 12월부터 본격 가동될 예정이다.

이 시스템은 초고속·대용량 자동화 장비를 통해 바이오소재 발굴·설계 및 초병렬 미생물 배양이 가능한 최첨단 분석 인프라다.

시스템 내부에는 자동화 유닛(호기·혐기)시스템, 초병렬배양시스템, 미생물자원 보존시스템 등 32종의 첨단장비와 통합제어 전산시스템이 구축됐다.

이를 통해 바이오소재 발굴부터 설계, 실험, 데이터 분석에 이르는 전 과정을 표준화·자동화함으로써, 그린바이오 산업의 혁신적 성장 기반을 마련했다.

이번 첨단분석시스템 구축으로 시는 국내에서 처음으로 농축산용 미생물 분야의 디지털·로봇 기반 자동화 분석 인프라를 확보하며 관련 산업의 국가적 거점도시로 자리매김할 전망이다.

이학수 시장은 축사에서 “첨단분석시스템은 미생물과 바이오소재 산업 발전의 든든한 디딤돌이 될 것이다" 며 “정읍시는 앞으로도 연구자가 머물고, 기업이 투자하고 싶은 도시로 성장할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

정읍=임장훈 기자

