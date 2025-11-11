이전기사
정읍시, 2026년 예산안 1조 2352억원 편성
UPDATE 2025-11-11 19:11 (Tue)
정읍시, 2026년 예산안 1조 2352억원 편성

임장훈 웹승인 2025-11-11 16:53 수정 2025-11-11 16:53 
올해보다 750억(6.47%) 증가…민생·미래산업·문화·인프라 5대 분야 방점

이학수 정읍시장

정읍시가 2026년 예산안 규모를 1조2352억으로 편성해 정읍시의회에 제출했다.

이학수 정읍시장은 11일 시의회 본회의에서 시정연설을 통해, 올해보다 750억원(6.47%) 증가한 1조 2352억원 본예산 편성은 불필요한 지출은 줄이고 성과 중심의 재정 운용과 효율적 집행에 중점을 뒀다고 밝혔다.

예산안 규모는 일반회계 1조 1394억원, 특별회계 958억원이다. 

세입예산을 살펴보면, 자체재원인 지방세와 세외수입은 1066억원에서 1087억원으로 21억원(1.97%) 증가했다. 

의존재원인 지방교부세는 4717억원에서 5180억원으로 463억원(9.8%) 증가했으며, 조정교부금은 248억원, 국·도비 보조금은 4183억원에서 4492억원으로 309억원(7.37%) 확대됐다.

정읍=임장훈 기자

#정읍시 #2026도 본예산 #시정연설 #이학수 시장
임장훈 hoonyoui@jjan.kr
