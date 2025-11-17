‘관봉권 띠지·쿠팡 외압’ 의혹 특검, 전북출신 안권섭

이대통령, 상설특검법 따라 임명…준비기간 20일 거쳐 최장 90일 수사 안 특검 “막중한 책임감 느껴…맡겨진 소임에 최선 다할 것”

건진법사 관봉권 띠지 분실 의혹과 쿠팡 퇴직금 미지급 사건 불기소 외압 의혹을 수사할 특별검사로 임명된 안권섭(60·남원) 법무법인 대륜 변호사. /연합뉴스 제공

건진법사 관봉권 띠지 분실 의혹과 쿠팡 퇴직금 미지급 사건 불기소 외압 의혹을 수사할 특별검사로 전북출신 안권섭(60·남원) 법무법인 대륜 변호사가 임명됐다.

이재명 대통령은 16일 국회가 추천한 후보자 중 안 특검을 임명했다고 강유정 대통령실 대변인이 17일 언론 공지를 통해 밝혔다.

안 특검은 남원 출신으로 전주 완산고-연세대 법학과를 졸업했다. 사시(사법연수원 25기)을 통해 검사로 임관한 뒤 법무부 법조인력과장과 법무연수원 교수, 서울중앙지검 형사5부장, 서울고검 공판부장, 춘천지검 차장검사, 법무연수원 용인분원장 등을 역임했다.

검찰 재직 당시 반부패(특수), 공안, 노동, 강력, 마약, 성범죄, 공판 총괄 등 다양한 분야를 두루 거쳤으며, 2020년 퇴직 후엔 법무법인 에이케이 대표변호사와 대륜 대표 총괄 변호사를 지냈다.

안 특검은 상설특검법에 따라 20일간의 준비기간을 거쳐 한 차례 연장 기간을 포함해 최장 90일간 양대 의혹을 수사하게 된다.

안 특검은 이날 기자들과 만나 “막중한 책임을 느낀다. 맡겨진 소임에 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

이어 특별검사보 임명 계획과 사건 준비기간 계획 등에 대해서는 “지금부터 차근차근 준비하도록 하겠다”며 “지금 막 임명됐기 때문에 모든 것을 천천히 생각하도록 하겠다”고 말했다.

앞서 서울남부지검은 지난해 12월 건진법사 전성배 씨의 자택을 압수수색해 5000만 원 어치 한국은행 관봉권을 포함한 현금 다발을 확보했으나, 수사 과정에서 띠지와 스티커를 분실해 출처를 밝히지 못했다.

이에 정성호 법무부 장관 지시로 대검이 감찰에 착수한 뒤 수사로 전환했으나 외압은 없었다고 자체 결론을 내렸다.

또 인천지검 부천지청은 지난 4월 중부지방고용노동청 부천지청이 기소 의견으로 송치한 쿠팡 물류 자회사 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 퇴직금 미지급 사건을 불기소 처분했다.

이 사건을 수사한 문지석 부장검사는 지난달 국회 기후에너지환경노동위원회의 국정감사에서 상급자인 엄희준 당시 지청장과 김동희 당시 차장검사가 무혐의 처분을 하라고 압력을 행사했다고 폭로했다.

이후 정 장관은 지난달 24일 독립적인 제3의 기관이 진상을 규명할 필요가 있다며 상설특검 수사를 결정했다.

서울=김준호 기자

