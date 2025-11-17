전북 노동단체 “심야·휴일 배송 구조 바꿔 택배노동자 건강권 보장하라”

민주노총 전북본부와 전국택배노동조합 전북지부가 17일 전북도청 앞에서 기자회견을 하고 있다. /민주노총 전북본부

전북 지역 노동단체들이 새벽‧심야 택배 배송 구조를 바꿔야 한다고 촉구했다.

민주노총 전북본부와 전국택배노동조합 전북지부는 17일 전북특별자치도청 앞에서 기자회견을 열고 “로켓배송, 심야배송, 365일 배송은 택배사 간 무한 속도 경쟁을 불러왔다”며 “이 살인적인 속도경쟁은 심야 및 주 7일 배송을 확산시켜 택배노동자들을 과로사로 내몰고 있다”고 말했다.

단체들은 “이윤을 위해 속도를 강요하고 노동자의 생명을 위협하는 심야배송과 365일 배송이라는 구조 자체를 바꿔야 한다”며 “사회적 대화를 통해 안전하고 지속가능한 새벽배송 방안과 배송 속도 경쟁 속 노동자들의 건강권이 보호될 수 있는 합의가 이뤄져야 한다”고 주장했다.

끝으로 “택배 노동자의 ‘수입감소 없는 노동시간 단축’을 실현하는 실질적인 대책을 마련할 것을 강력히 촉구한다”며 “모든 택배사는 노동자의 생명 보호를 위한 3차 사회적 합의에 성실히 임하라”고 요구했다.

