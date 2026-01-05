김관영 도지사 “전주·완주 통합 기회 충분”

신년기자회견서 “2월까지 특별법 통과시 전주·완주에도 기회 있어” 용인반도체산단 “지산지소 원칙 관심, 불가피하다면 통행세 받아야”

김관영 지사가 5일 신년 기자회견에서 발언하고 있다./전북도

김관영 전북특별자치도지사가 5일 “전주·완주 통합의 기회는 아직도 충분하다”고 말했다.

김 지사는 이날 오전 전북도청 기자회견장에서 열린 신년 기자회견에서 “최근 대전과 충남, 광주와 전남의 통합논의를 보며 많은 아쉬움이 있다”며 “대통령께서 스케줄을 통해 2월 달까지 특별법이 통과되면 통합시장 선거가 가능하다는 미래 일정표를 대전과 충남, 광주와 전남에 제시했다”면서 이같이 말했다.

이어 김 지사는 “이 통합 논의들을 보면서 이제는 행정통합이 생존의 문제이고 국가의 큰 방향으로 자리잡고 있다고 생각한다”며 “이런 점들에 대해 저희가 좀더 선제적으로 대응하지 못한 부분에 대해서는 참 많은 아쉬움이 있다”고 했다.

그러면서 “전주·완주 통합문제나 새만금 특별지자체라던지 이런 지역간의 갈등을 해소하고 더큰 미래로 나갈수 있는 중요한 프로젝트에서 정치인들이 지역보다는 좀더 큰 시야를 가지고 임해줬으면 하는 아쉬움이다”고 통합논의가 정치적으로 변질된 점에 대한 소회를 밝혔다.

그러면서 “완주 군민들의 반대여론이 높지만 통합논의가 잇따르면서 많은 주민들께서도 분명 주목하고 계시고 생각의 변화가 있을수 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

최근 불거진 용인 반도체 산단 이전문제와 관련해서는 “이번 기회에 에너지가 생산되는 곳에 대기업공장이 들어서야한다는 ‘지산지소’의 원칙이 전 국민적인 관심을 갖게되는 큰 계기가 됐다”며 “우리들도 이 부분을 집중적으로 주장하고 정부의 큰 정책으로 자리잡을 수 잇도록 더 많이 주장하고 노력해야한다”고 했다.

김 지사는 “안호영 국회의원이 주도적으로 많이 애쓰고 도도 같이 노력해서 정부의 정책이 제대로 풀 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 다짐했다.

이어 “송전선로는 설치가 불가피하지만 최소화 돼야하고 재생에너지 생산 전력을 수도권에 공급해야하느냐는 점에 대해서는 동의 할수 없다”며 "그 부분에 대해서는 국가적인 대협약이 있어야되고 불가피하다면 통행세를 받아야한다고 본다”고 했다.

이날 김 지사는 올해 도정 중점 과제로 3년 간의 결실을 확장하고 한계를 넘어 전북 도약의 기반이 될 3대 도전과 7대 변화를 제시했다.

3대 도전 은 △전주 하계올림픽 유치 △피지컬 AI 생태계 기반 조성 박차 △새만금글로벌 메가샌드박스 도입 등이다.

7개 과제로는 △ ‘전북형 통합돌봄망’ 완성 및 신중년을 위한 ‘은빛일터’조성 △기업하기 좋은 환경 조성을 통한 20조 투자유치△문화경제 시대개막 △사통발달 쾌속 교통시대 △RE100기반 ‘에너지 대전환 대표주자 정립 △한민국 스마트 청년 창업농의 수도 조성△든든한 저출생 대책 마련 등이다.

김 지사는 “전북이 가는 길이 곧 대한민국이 가는 길이될 것이라는 각오로 산업구조 전환과 미래 첨단산업을 키워왔다” 며 “이제는 도민들이 고루 행복한 모두의 전북을 만들기 위해 흔들림없이 나아가겠다”는 포부를 밝혔다

백세종 기자

