김제 지평선 제2산단 기반시설사업 ‘탄력’

국·도비 329억 원 확보 내년부터 추진, 진입도로 개설·공업용수 공급 ‘파란불’

김제시가 상동동 일원에 조성 중인 지평선 제2 일반산업단지 기반시설 조성사업이 총 329억 원의 국·도비 확보로 탄력을 받게 됐다.

총 88만㎡ 규모로 조성되는 제2 일반산업단지는 오는 2028년까지 단계적으로 추진 중이며, 자동차·트레일러, 금속가공, 식료품 등 12개 업종의 기업 입주를 목표로 하고 있다.

김제시는 그동안 국토교통부와 전북특별자치도에게 산업단지의 원활한 기능 수행과 기업 유치의 필수 요건인 진입도로 개설과 공업용수 공급의 필요성을 꾸준히 건의한 결과, 이번에 사업 추진에 필요한 국·도비를 확보하는 성과를 거두면서 2026년부터 기반시설 조성사업을 본격 추진할 계획이다

진입도로 개설의 경우 지평선 제2 산업단지 조성에 따라 교통 혼잡이 우려되는 흥사교차로에서 순동사거리 구간 1.54km를 기존 4차로에서 6차로로 확장하는 공사로, 국토교통부로부터 총 272억 원의 국비를 확보함에 따라 2026년 실시설계에 착수해 산업단지 준공 시기에 맞춰 개통한다는 구상이다.

진입도로가 완성되면 산업단지 진·출입 동선이 개선될 뿐만 아니라, 백산면·용지면·순동 일원과 연계되는 권역 전체의 교통 소통에도 큰 도움이 될 것으로 전망된다.

김제시는 지평선 일반산업단지에만 공급 중인 전용 공업용수를 지평선 제2 일반산업단지까지 확대하기 위해 전북특별자치도에 사업의 필요성을 지속적으로 건의한 결과, 총 57억 원의 도비도 확보했다. 시는 2026년부터 실시설계를 추진해 백산배수지부터 5.1km 구간에 공업용수도 신설관로를 구축하는 사업을 본격적으로 진행할 계획이다.

지평선 제2 일반산업단지에 전용 공업용수를 공급하게 되면 원가절감과 기업경쟁력 향상에 크게 기여할 것으로 기대되고 있다.

또한 김제시는 산업단지에서 발생하는 폐수를 처리하기 위한 공공폐수처리시설 설치 지원도 환경부에 건의하는 등 산업단지 활성화를 위한 핵심 인프라 구축에 총력을 기울이고 있다.

산업단지가 계획대로 조성될 경우 기업유치 확대는 물론 물류·교통 인프라 확충 효과가 지역 전반으로 확산될 것으로 기대되며, 모든 기반시설들이 구축되면 기업들의 생산 활동 안정성도 높아져 지역경제 활성화와 고용 창출에 큰 도움이 예상된다.

정성주 시장은 “전북특별자치도 등과 긴밀한 협력을 통해 주요 기반시설 설치에 필요한 국·도비를 확보하게 됐다.”며 “앞으로도 추가 국비 확보에 최선을 다해 지평선 제2 일반산업단지를 기업하기 좋은 환경으로 조성해 지역 발전의 거점으로 육성하겠다.”고 밝혔다.

김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지