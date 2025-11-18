[오목대] 경복궁과 권력의 사적 오용

궁궐은 본디 ‘왕과 왕실 가족, 그리고 그들의 생활을 돌보는 사람들이 사는 집’이다. 하지만 그 의미는 단순한 거주 공간을 넘어선다. 궁궐은 왕조의 정치와 행정, 의례와 일상이 집약된 국가의 중심 무대이자, 건축과 조경, 의례 체계가 결합해 권위와 질서를 구현한 복합문화유산이다. 그러니 오늘 우리가 마주하는 궁궐은 단순한 건물군이 아니라, 국가의 흥망과 갈등, 번영과 쇠퇴가 켜켜이 쌓인 역사적 무대인 셈이다.

그중에서도 경복궁은 조선을 건국한 태조 이성계가 한양으로 천도하며 가장 먼저 세운 궁궐이다. 태조는 1395년 경복궁을 지어 이곳에서 정무를 보고 대신들과 논의를 거듭하며 새로운 국가 방향과 정책을 세웠다. ‘왕조 일상 자체가 곧 정치’였던 시대, 경복궁은 그 체제를 상징하는 최고 권위의 공간이자 조선의 국정 운영이 실질적으로 구현되던 장소였다.

그러나 경복궁은 왕조의 화려했던 영광만을 담고 있지 않다. 임진왜란으로 전소된 뒤 270여 년 동안 방치되었고, 대원군의 중건으로 복원되었으나 일제 강점기에 다시 훼손되는 수난을 겪었다. 다행히 경복궁은 수십 년에 걸친 복원 작업 끝에 오늘의 모습을 되찾았다. 경복궁이 단순한 유적이 아니라, 흔들리고 회복해온 역사를 증언하는 살아 있는 역사 공간인 이유다.

굴곡진 역사를 딛고 선 경복궁은 더 이상 ‘여러 궁궐 중 하나’가 아니다. 국가의 흥망과 회복, 정치와 문화, 일상과 의례가 응축된 한국사의 중심 공간이다.

경복궁이 최근 논란의 중심에 섰다. 김건희 씨의 잦은 출입이 알려지면서다. 궁궐은 ‘국민 누구나 접근할 수 있는 열린 공간’이지만, 그 공공성은 엄정한 기준과 원칙 위에서 지켜져야 한다. 공공의 공간인 궁궐이 사적 활용의 통로를 열게 되면, 궁궐의 역사성과 상징성은 손상되고 만다.

김 씨의 빈번한 출입과 뒷이야기는 갈수록 확산되고 있다. 공개되지 않고 절차도 거치지 않은 김 씨의 잦은 경복궁 방문은 어처구니없고 이해하기 어렵다. 절차나 목적이 투명하지 않으니 온갖 추측이 난무하는 것도 어쩌면 당연하다.

경복궁은 권력을 상징하는 공간이지만, 그렇다고 해서 오늘의 권력이 사적 이익이나 편의를 위해 점유할 수 있는 공간이 아니다. 역사적 상징성이 클수록, 그 공간은 더 공정하고 투명하게 관리되어야 한다.

오늘의 경복궁 논란이 우리에게 던지는 메시지는 분명하다. 권력의 상징이자 공공의 자산인 공간을 사적 이익으로 훼손하는 순간, 그곳에 담긴 역사적 무게와 국민의 신뢰는 함께 무너진다. 경복궁을 지키는 일은 단순한 복원이나 관리 문제가 아니다. 우리 사회가 공공성과 역사적 책임을 얼마나 존중하는지를 시험하는 중요한 지표이자 국격을 지키는 일이다.

김은정 선임기자

