임실군 ‘아삭아삭 김장 페스티벌’ 21일부터 치즈테마파크에서 열린다

사전예약자 300팀 900명 대상 3일간 현장에서 진행

김장철을 맞아 ‘임실군표 아삭아삭 김장 페스티벌 체험행사’가 오는 21일부터 3일간 임실치즈테마파크 일원에서 펼쳐진다.

임실군과 (농)임실앤양념(주), 임실엔양념마을사업단이 마련한 이번 행사는 사전예약 접수기간 중 김장을 담가가길 희망하는 예약자들을 대상으로 진행된다.

오는 21일 오전 10시30분 개막식을 시작으로 진행되는 김장페스티벌 체험행사는 총 300팀에 900여명이 참여한다.

군은 가족단위 참가자들이 즐거운 분위기에서 김장을 담그도록 노래자랑과 경품이벤트, 수육 등을 곁들여 김치를 맛보는 부스도 운영한다.

지난달 22일부터 이달 14일까지 접수한 절임배추와 양념 사전예약에는 총 114톤(절임배추 82톤, 양념 32톤)에 6억5000만원의 판매고로 폭발적인 주문량을 기록했다.

올해로 10번째 맞이한 임실 김장페스티벌은 맛이 좋고 품질이 우수하다는 평판 아래 새로운 고객들의 문의가 쇄도, 물량 소진이 임박한 것으로 전해졌다.

행사 인기의 핵심은 신덕면 고랭지에서 자란 고품질 배추와 풍부한 일조시간 등 청정 임실지역에서 자란 홍고추가 빚어낸 깊은 맛 때문이다.

더욱이 이번에는 절임배추의 우수성에 이어 양념 완성도에 각별히 공을 들였다는 점에서 예년보다 소비자들의 입맛을 사로잡을 수 있다는 임실군의 후문이다.

심민 군수는 “각종 채소와 재료들로 만들어진 양념으로 방문객들이 맛있는 김치를 담그시길 바란다”며 “항상 최고의 김장김치를 맛볼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임실=박정우 기자

