올해 전북 고령자 교통사고 전년 대비 10% 감소

전북경찰, 찾아가는 고령자 대상 교통안전 교육 등 진행

고령자 대상 교통안전 교육/ 전북경찰청

올해 전북특별자치도에서 발생한 고령자 교통사고와 사망사고가 감소한 것으로 파악됐다.

19일 전북경찰청에 따르면 이번 달 기준 도내 고령자 교통사고는 전년도 같은 기간 1476건 대비 147건(10%) 감소한 1329건으로 조사됐다. 고령자 교통 사망사고는 전년도 90명에서 72명으로 20% 감소했다.

전북경찰청은 고령자 교통사고 예방을 위해 매월 첫째주, 셋째주, 다섯 번째 주 화요일을 ‘어르신과 화요일에 교통을 소통하는 날’로 지정해 전북자치경찰위원회, 한국교통안전공단 등 유관 기관과 함께 도내 모든 시군 어르신을 대상으로 찾아가는 교통안전 교육을 진행해 왔다.

해당 교육은 교통사고에 대한 경각심을 가지도록 실제 도내 교통사고 사례를 전시하고, 운전 시뮬레이션 시스템을 활용한 운전능력 검사 등 다양한 프로그램을 마련했다.

이러한 경찰의 노인 교통사고 예방 대책은 지난달 국정감사에서도 호평받은 바 있다.

당시 국민의힘 박수민 의원은 “지난 2023년 전북경찰청 국감 당시 노인 교통사고 증가가 지적됐었다”며 “다양한 기관과 협력해 사고를 상당히 줄인 좋은 사례 같다”고 평가했다.

김철문 전북경찰청장은 “어르신들의 안전은 스스로 지킨다는 마음으로 항상 교통법규를 준수해달라”며 “항상 조심하시길 당부드린다”고 말했다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지