전북 전통사찰 8곳이 산불 위험도 ‘높음’ 이상…보호책 마련해야

국가유산청·김동현 전주대 교수, 전국 국가유산 전통사찰 98개소의 산불위험도 분석 금산사, 송광사, 숭림사의 경우 산불위험도가 8 이상으로 나타나 ‘매우 높음’ 수치 보여

기후변화로 인한 대형 산불 위험성이 높아지는 가운데 전북지역 전통 사찰들이 산불 피해에 취약한 상태인 것으로 나타나 대응책 마련 필요성이 커졌다.

김동현 전주대 소방안전공학과 교수가 국가유산청의 연구 용역을 받아 국가유산 전통 사찰 98개소에 대한 산불위험도를 분석한 결과 매우 높음(위험도 7.5~10) 19개소, 높음(5~7.5) 45개소, 낮음(1~3) 5개소로 조사됐다. 해당 산불위험도는 과거 산불 발생 위치, 횟수, 규모 등 정보를 바탕으로 측정됐다.

전북의 일부 전통 사찰들 역시 산불 위험에 노출돼 있었다. 이번 위험지수 조사 대상이었던 도내 전통 사찰 12곳 중 8곳이 산불위험도 7 이상으로 나타나 위험도 ‘높음’ 이상 수치인 것으로 조사됐다.

심지어 금산사(8.09), 송광사(8.15), 숭림사(8.51)의 경우 위험도 8 이상으로 ‘매우 높음’인 상황이었다. 최근 이들에 비해 산불위험도가 5-6으로 비교적 낮았던 낙산사, 고운사 등 전통 사찰들이 산불로 인해 큰 피해를 입기도 했다.

향후 기후변화로 산불 가능성이 더욱 높아질 것이라는 분석도 제기됐다. 기온 상승은 가뭄과 극한 건조를 유발해 발화 가능성을 높이고, 강풍 일수 증가로 산불의 대형화 가능성도 커진다는 것이다.

이와 관련해 전북자치도는 전통 사찰 대상 소방시설 설치를 확대하고 있다고 밝혔다.

전북자치도 관계자는 “도내 사찰들의 수요를 확인해 방염포와 소화전 등 물품 설치를 진행했다”며 “올해 산불 진화에 쓰이는 소화 탑 설치를 산림청에 신청했다. 사찰 인근 수목 정리를 통해 최대한 불씨가 사찰 안으로 날리지 않도록 조치한 상황”이라고 말했다.

이어서 “여러 대책을 추진하고 있지만, 대부분 산속에 있어 소방차의 접근이 어렵고 불길 확산이 빠른 전통 사찰 화재의 특성상 대응에 어려움이 크다”며 “전북자치도와 산림청, 문화재청 등 유관 기관이 협력해 관련 제도나 협력 정책을 마련해야 할 것으로 보인다”고 전했다.

전문가는 기후변화와 산불로부터 국가 유산을 보호하기 위해서는 관련 법규 정비와 예산 확보, 현장 적용 기술 표준화가 필요하다고 제언했다.

김동현 교수는 “지난 3월 의성 산불로 고운사 연수전과 가운루 등 36건의 유산이 전소되거나 피해를 입었는데, 이는 진화 장비 부족과 초기 방호의 한계를 보여줬다”며 “현장에서 방염포를 사용했으나 낮은 내열온도와 무게, 설치 난이도, 고정 어려움으로 인해 신속한 방호에 어려움을 겪었다”고 설명했다.

그러면서 “국가유산 기후변화 대응 계획의 구체적인 실행을 위한 법규를 정비하고, 안정적 예산 확보와 전문 인력 양성 시스템 구축이 이뤄져야 한다”며 "방염 성능을 높이고 무게는 감소시킨 고온 방염포 등 혁신적인 현장 적용 기술을 표준화하고, 광역 산불소화시설 설치를 통해 산불 확산 대응 역량을 강화해야 한다”고 강조했다.

