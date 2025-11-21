이은 류영근이 펼쳐낸 묵향(墨香) 세계

초대개인전 ‘서예문인화 이은 류영근’ 25일부터 다음달 2일까지 대구 서구문화회관서 열려

류영근 ‘청풍’ /사진=독자 제공

이은 류영근(70)은 서예 문인화의 세계를 확장하고 있는 서예가다. 전통 수묵 기법 위에 실험적 재료와 구성이 더해져 먹이 담아내는 사유의 농담을 각 작품마다 다르게 표현해 진한 감동을 선사하고 있기 때문이다.

대구광역시 서구 문화회관에서 25일부터 다음달 2일까지 열리는 초대개인전 ‘서예문인화 이은 류영근’에서 선보이는 70여점의 작품들도 먹빛의 번짐과 여백의 사유를 깊이 있게 표현했다.

이은 류영근. 전북일보 자료사진

류영근의 작품 ‘청풍’은 화면을 가득 채운 사선의 대나무 줄기는 먹의 농담으로 공간의 입체성을 그려내고, 대나무 잎들은 휘몰아치는 바람의 감각을 붓끝에 실어낸다. 먹의 번짐은 감정의 흐름을 상징하고, 바람에도 흔들리지 않는 대나무 줄기는 세상의 시련에도 꼿꼿하겠다는 태도를 암시하는 듯하다. 단정한 먹의 선으로 완성한 작품은 마치 스스로를 지탱하는 정신처럼 꺾이지 않는 힘이 느껴진다.

류영근 ‘희망’ /사진=독자 제공

또 다른 작품 ‘희망’은 진달래와 참새를 화면에 등장시켜 수묵채색화로 먹선의 절제와 붉은 채색의 과감함이 조화를 이룬다. 수묵 특유의 스며듦과 퍼짐을 독창적 화법으로 구현하여 희망찬 봄날을 떠올리게 한다.

류영근 작가는 한글과 한문서예, 문인화를 아우르는 서예가다. 대한민국미술대전 초대작가이자 서예부문 대통령상을 받았다. 전국서예문인화공모대전과 휘호대전에서 운영위원장과 심사위원장 등을 역임했다. 현재는 이은 서예관 관장으로 활동하며 후학 양성에 힘쓰고 있다.

박은 기자

