전북도, 전주 하계올림픽 유치 전략 심포지엄 27일 개최

전북도, ‘전주 DREAM KOREA 하계올림픽 유치 전략 심포지엄’ 27일 개최 올림픽 유치 필요 열기 전국 고조·국가 브랜드 전략 논의

16일 전북대학교에서 열린 올림픽 도시 포럼 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. /사진=전북도

전북특별자치도는 오는 27일 서울 올림픽파크텔에서 전주 하계올림픽 유치의 당위성과 전략을 논의하는 ‘전북 전주 DREAM KOREA 하계올림픽 유치 전략 심포지엄’을 연다고 20일 밝혔다.

심포지엄은 전주가 대한민국의 세 번째 올림픽 개최지로 도약하기 위한 공감대 형성과 정책적 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

심포지엄에는 김관영 지사, 전현희 국회의원, 조현재 전 문화체육관광부 1차관을 비롯해 체육계·언론계·학계 주요 인사들이 대거 참석할 예정이다. ‘함께 혁신, 함께 성공, 새로운 전북’을 주제로 전주 올림픽이 국가 성장축 확장에 어떤 기여를 할 수 있는지 집중 논의한다.

발제에는 계은영 한양대 스포츠산업과 교수와 정관호 ㈜모노플레인 대표가 나선다. 두 발표자는 전주 올림픽 개최의 의미, 대한민국의 세 번째 올림픽 유치 필요성, 전북의 지역 특화 전략 등을 제시하며 국제 경쟁력 강화를 위한 정책 방향을 설명한다.

이어 조현재 전 문체부 1차관이 좌장을 맡아 진행하는 패널 토론에는 김세훈 경향신문 스포츠부장, 권종오 SBS 선임기자, 김국영 대한체육회 선수위원회 위원장, 유상건 한국스포츠미디어학회 회장, 권순용 서울대 교수, 김향자 한국문화관광연구원 선임연구위원이 참여한다.

패널들은 국제 스포츠 미디어 흐름, K-컬처 융합 전략, 선수 중심 유치 논리, 다개최 올림픽 국제사례, 관광객 대응 전략 등을 심층 분석한다.

전북자치도는 이번 심포지엄을 통해 국민적 공감대를 확대하고, 올림픽을 계기로 새로운 국가 브랜드를 창출하며 K-스포츠와 K-컬처의 매력을 세계에 알릴 계획이다.

김 지사는 “전주는 올림픽 개최지로서 충분한 잠재력과 기반을 갖춘 도시”라며 “올림픽 유치가 전북의 미래 경쟁력을 강화하는 전환점이 될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

이준서 기자

