‘흙수저’ 이남호, 진짜배기 전북교육포럼 출범

전북대 삼성문화회관서 출범식, 2000여 명 참여

‘진짜배기 전북교육포럼(상임대표 이남호)’이 23일 전북대학교 삼성문화회관에서 포럼 회원과 교육계·정치권·학계 등 각계 인사 2000여 명이 참석한 가운데 공식 출범했다./진짜배기 전북교육포럼 제공

이남호 전 전북대학교 총장이 흙수저임을 자처하며, ‘정치적 이벤트’가 아닌 정책과 비전 중심의 전북형 교육모델 제시하겠다고 선언했다.

‘진짜배기 전북교육포럼(상임대표 이남호)’이 23일 전북대학교 삼성문화회관에서 포럼 회원과 교육계·정치권·학계 등 각계 인사 2000여 명이 참석한 가운데 공식 출범했다.

이날 출범식은 내년 전북교육감 선거에 출마할 이 전 총장이 ‘더불어 학교, 설레는 교육’ 비전을 선포하며, 전북교육 혁신의 시작을 대외적으로 선포하는 자리였다.

포럼은 실천 중심의 교육혁신 플랫폼으로, 전북 교육생태계 전반의 변화를 목표로 했다.

출범식에는 김관영 전북도지사와 문승우 전북도의회 의장, 더불어민주당 박지원 최고위원, 민주당 윤준병 도당위원장, 조국혁신당 정도상 도당위원장, 그리고 전 축구선수 이동국, 정소영 성심여고 배드민턴 감독 등이 영상으로 축하 메시지를 전했다.

또한 민주당 이원택 의원과 우범기 전주시장, 남관우 전주시의회 의장 등 자치단체장과 시도의원, 전북일보 윤석정 사장, 시민사회대표, 이석 황손 등 지역사회 주요 관계자들이 대거 참석하는 등 포럼 출범의 높은 관심을 보였다.

게다가 정재석 전북교사노조 위원장, 오준영 전북교원단체총연합회장, 김지숙 학부모협의회장, 임현백 좋은정책포럼 이사장, 양복규 동암학원 이사장, 심의두 화산중학교 이사장, 이병석 사립중고 이사장협의회장 등도 자리를 빛냈다.

포럼의 비전인 ‘더불어 학교, 설레는 교육’은 닫힌 학교가 아닌 열린 학교, 경쟁 중심이 아닌 성장과 관계가 살아 있는 교육을 지향하며, 교육이 곧 지역의 미래를 결정한다는 핵심 전략을 담았다.

이 전 총장은 는 “위기의 전북교육을 살리는 것이 진짜배기 전북교육포럼의 몫이고, 저와 여러분들의 사명이자, 간절한 꿈으로 뜻을 모아 오늘 이 자리에 모이게 됐다”며 “오늘 출범식은 전북교육의 르네상스를 여는 자리”라고 강조했다.

이어 “모범생 이남호가 아닌 ‘모험생 이남호’로 학교생활을 했더라면 그 많은 시행착오를 겪지 않을 거란 아쉬움도 크다”면서 “흙수저 아이였던 저는 이제 전북 아이들이 격차에 막히지 않도록 길을 만들고 싶다”고 포부를 밝혔다.

한편 진짜배기 전북교육포럼 이남호 상임대표는 전북 남원 출생으로, 전주고와 서울대(학사·석사·박사)를 졸업하고, 전북대 총장과 거점국립대 총장협의회 회장, 전북창조경제혁신센터 이사장, 전북연구원 원장 등을 역임했다.

‘진짜배기 전북교육포럼(상임대표 이남호)’이 23일 전북대학교 삼성문화회관에서 포럼 회원과 교육계·정치권·학계 등 각계 인사 2000여 명이 참석한 가운데 공식 출범한 가운데 더불어민주당 이원택 국회의원과 김희수 전북도의회 부의장 등이 박수를 치고 있다./진짜배기 전북교육포럼 제공

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지