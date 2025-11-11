올해 전라고 빛낸 학생은?⋯전라인 대상에 남조영 군

전라고 장학금 선정위원회, 2025 전라인 대상 선정⋯100만 원 수여 2023~24년도 2년 연속 전국학교스포츠클럽 축전 줄넘기 대회서 수상

전라고 장학금 선정위원회가 2025 전라인 대상에 2년 연속 전국학교스포츠클럽 축전 줄넘기 대회에서 수상한 3학년 남조영 군을 선정했다. 위원회 제공

전라고 장학금 선정위원회는 2025 전라인 대상에 3학년 남조영 군이 선정됐다고 11일 밝혔다.

이번에 선정된 남 군은 전라고에 재학하면서 2023 전국학교스포츠클럽 축전 줄넘기 대회 우승, 2024 전국학교스포츠클럽 축전 줄넘기 대회 준우승을 차지해 학교 명예를 빛냈다는 평가를 받았다.

전라인 대상은 매년 전라고 장학금 선정위원회에서 1명을 선정해 장학금 100만 원과 장학 증서를 수여하는 제도다. 그동안 성적 중심으로 수여하는 제도에서 탈피해 본교 재학 3년간의 과정을 심사해 적격자를 선정하고 있다. 선정 기준은 인성, 사회성, 봉사 정신, 리더십 등이다.

해당 장학금은 모교에서 정년퇴직한 강삼성(8회) 교사의 모교 사랑과 후배 사랑의 일환으로 마련했다. 강 씨는 지난 2022년부터 100만 원씩 5년간 총 500만 원을 후원하기로 했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

