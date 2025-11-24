김제시 ‘농촌 왕진버스’ 큰 호응…내년에도 운영

지난 20일 백구 부용초등학교에서 진행된 농촌왕진버스에서 주민들이 진료를 받고 있다. 김제시 제공

김제시는 농촌주민의 건강증진과 의료 사각지대 해소를 위해 지난해 처음 시행한 ‘농촌 왕진버스’가 큰 호응 속에 올해에 이어 내년에도 지속적으로 운영할 계획이라고 24일 밝혔다.

김제시에 따르면 ‘농촌 왕진버스’는 농림축산식품부 공모사업으로 지역농협과 연계해 의료 시설이 부족한 농촌 지역 주민들에게 양‧한방 의료지원, 구강검진 및 안과검진 등 종합 의료서비스를 제공하는 사업으로 매 분기별로 1년에 4번 운영하며, 매년 대상지역을 선정하고 있다.

올해 마지막 운영은 지난 20일 백구 부용초등학교에서 진행됐다.

이날 백구에서 운영된 왕진버스에는 원광대학교, 대자인병원 등 의료 관계자 20여 명이 참여했으며, 300여 명의 어르신을 대상으로 혈압, 혈당 등 기초검사를 비롯해 구강검진 및 보건교육, 검안 및 돋보기 처방 등 농업인을 위한 맞춤형 검진서비스를 제공했다.

또한, 시 농어촌종합지원센터는 대기 시간을 활용해 어르신들을 위해 양말목 공예, 보자기 만들기, 네일아트 체험과 함께 김제시치매안심센터와 연계한 치매검진 등을 운영했으며, 검진을 마친 어르신들에게 다양한 먹거리를 제공해 행사 만족도를 높였다.

정성주 시장은 “농촌왕진버스는 의료 혜택이 적은 지역 주민들에게 보다 더 건강한 삶을 제공하고, 농촌 의료 공백을 해소하는 의료서비스 사업이다.”며 “앞으로도 우리 지역 주민이 필요로 하는 다양한 사업을 지속적으로 발굴하고 추진해 활력 넘치는 농촌 환경을 만들도록 최선을 다하겠다.”고 밝혔다.

김제=강현규 기자

