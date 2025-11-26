“과한 건강법이 더 위험하다”…이계호 교수 “기본을 회복하라”

전북일보 리더스 아카데미 12기 2학기 9강

이계호 충남대 명예교수가 지난 25일 한국전통문화전당 세미나실에서 열린 전북일보 리더스 아카데미에서 “기본이 회복되어야 한다”는 주제로 강연을 펼치고 있다./사진=조현욱 기자

“물·고기·소금·발효식품 등 건강의 핵심은 특별한 비법이 아니라 ‘적정량’과 ‘기본습관’에서 출발한다”

이계호 충남대 명예교수는 잘못된 식습관과 과도한 건강법이 오히려 면역력을 무너뜨리고 있다고 경고했다. 그는 “대한민국은 평균수명은 길어졌지만 전 국민이 면역력 저하 시스템 속에 살고 있다”며 기본 회복의 필요성을 강하게 강조했다.

이 교수는 지난 25일 한국전통문화전당 세미나실에서 열린 전북일보 리더스 아카데미 강연에 나서, 1시간 20분 동안 현대인의 건강을 위협하는 생활습관을 조목조목 짚었다. 그는 2010년부터 암 환우 무료 강연을 이어오며 ‘태초먹거리 학교 교장’을 자처해온 분석연구 전문가로, 식품·환경 분야 경험을 바탕으로 면역력과 먹거리 문제를 사회적 의제로 제기해왔다.

그는 먼저 한국 사회의 건강지표가 보여주는 ‘이상 신호’를 지적했다. “평균수명은 80세를 넘었지만 암은 3명 중 1명이 걸리고, 대장암은 184개국 중 1위, 결핵은 OECD 1위, 20~40대 유방암도 세계 최고 수준”이라며 “젊은 세대의 건강상태가 기성세대보다 나빠진 기이한 사회”라고 말했다. 이어 청소년 행복지수 세계 최하위, 노인 자살률 세계 1위 등 각종 지표를 언급하며 “면역력 저하가 개인 문제를 넘어 사회 전체의 문제로 확장되고 있다”고 진단했다.

잘못된 건강상식의 대표 사례로 그는 ‘물을 많이 마셔야 한다’는 믿음을 꼽았다. “우리 몸이 필요로 하는 수분은 하루 2리터이며 과일·채소의 수분도 포함된다”며 “투명한 소변은 물을 지나치게 마셨다는 신호로, 혈액 속 나트륨 농도를 떨어뜨려 돌연사로 이어질 수 있다”고 말했다. 반대로 짙은 황갈색 소변은 수분 부족의 신호라고 설명했다.

5일 한국전통문화재단 세미나실에서 열린 전북일보 리더스 아카데미에서 12기 원우들이 강연자인 이계호 교수와 기념촬영을 하고 있다./사진=조현욱 기자

저염식 유행도 문제점으로 제기했다. 그는 “소변은 0.9% 소금물인데 빠져나간 만큼 보충해야 한다. 지나친 저염식은 오히려 면역력을 약화시킨다”고 경고했다. 가공식품과 국물 위주의 식습관이 문제이지, “적정량의 소금까지 끊는 것은 건강을 되레 해치는 길”이라고 덧붙였다.

고기 섭취 문제도 구체적으로 설명했다. “고기 자체는 아무 죄가 없다. 문제는 과식과 조리 방식”이라며 “하루 필요한 단백질은 체중 1kg당 0.8g인데, 이를 넘기면 장을 혹사시키고 면역력을 떨어뜨린다”고 했다. 특히 “탄 고기에는 1급 발암물질이 포함돼 유익균을 파괴한다”며 굽기보다 삶거나 찌는 섭취법을 권했다. 야식으로 고기를 먹는 습관은 “장이 잠을 자지 못하게 만들어 대장암 발병률을 높이는 한국형 생활패턴”이라고 설명했다.

이 교수는 식품산업의 변질도 건강악화 원인으로 꼽았다. 대량생산 체계가 자리 잡으면서 “자연의 법칙이 무너지고 음식이 돈 버는 수단으로 바뀌었다”며 “100년 전 사과 한 개의 영양을 지금은 40개를 먹어야 얻는다”고 말했다. 그는 “우리가 사는 사회는 면역력 저하를 부르는 구조적 환경”이라고 강조했다.

전통 발효음식의 중요성도 언급했다. 그는 2016~2021년 진행한 ‘태초먹거리 프로젝트’를 통해 청국장·메주·발효균주 연구를 이어왔으며, “한국 전통 발효음식은 세계화 경쟁력이 있다”고 말했다. 청국장 분말을 활용한 아이스크림·쿠키·쉐이크 등 새로운 조리법이 소개되자 참석자들의 관심도 높았다.

강연 말미에서 그는 “걱정의 96%는 실제 일어나지 않는 일”이라며 “웃음은 유해 바이러스를 수억 마리 없애는 최고의 면역제”라고 말했다. 그러면서 “건강은 특별한 비법이 아니라 기본을 지키는 데 있다. 나와 가족, 공동체의 미래를 위해 ‘기본의 회복’을 시작해야 할 때”라며 강연을 마무리했다.

이종호 기자

