전북 건설인 새해 맞아 희망찬 도약 다짐

‘2026 건설인 신년인사회’…적정공사비 확보와 안전·품질 강화 재확인

12일 전주 라한호텔에서 ‘2026 건설인 신년인사회’가 열리고 있다./대한건설협회 전북특별자치도회 제공

전북 건설업계가 경기 침체와 공사비 상승 등 복합 위기 속에서 상호 협력과 소통을 통한 돌파구 마련을 다짐했다. 적정공사비 확보와 안전·품질 강화를 새해 핵심 과제로 재확인하는 자리였다.

대한건설협회 전북특별자치도회는 12일 전주 라한호텔에서 ‘2026 건설인 신년인사회’를 열고, 전북 건설산업의 재도약 방향을 논의했다. 행사에는 김관영 전북특별자치도지사와 안호영·이원택·박희승 국회의원, 우범기 전주시장, 남관우 전주시의회 의장, 유희태 완주군수 등 건설 관련 기관·단체장과 업계 관계자 200여 명이 참석했다.

소재철 대한건설협회 전북도회장은 신년사에서 “지난해 범정부 차원의 낙찰률 상향과 일반관리비 요율 조정, 공사비 보정기준 현실화 등 제도 개선을 이끌어냈다”며 “올해도 녹록지 않은 경영 환경 속에서 기술 혁신과 경영 역량 강화를 통해 경쟁력을 높여야 한다”고 말했다. 그는 특히 품질 확보와 철저한 안전관리를 경영의 최우선 가치로 삼아야 한다고 강조했다.

김관영 지사는 축사를 통해 “도민과 뜻을 함께하는 여민유지의 자세로 건설업계 역시 지역사회와의 소통과 협력을 강화해 달라”며 “전북 건설산업이 다시 활력을 찾을 수 있도록 행정도 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

이날 행사에서는 지역 건설산업 발전에 기여한 유공자들에 대한 시상도 이어졌다. 도지사 표창은 (유)플러스건설 나춘균 대표 등 13명에게 수여됐고, 교육환경 개선에 기여한 진강건설(주) 김학범 대표 등 9명은 교육감상을 받았다. 대한건설협회장 감사패는 (유)그랜드종합건설 박정순 대표 등 3명에게 전달됐다.

한편 전북연구원 김상엽 선임연구위원은 ‘전북 광역 교통 이슈와 연계 방안’을 주제로 이슈 브리핑을 통해 교통 인프라가 지역 건설경기와 산업 전반에 미치는 영향을 짚었다.

이종호 기자

