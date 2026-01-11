정읍시장 후보, 초반 선거전 절대강자 없이 각축

여론조사 결과 격차 미미 예측불허 구도, 선두권에 민주당과 조국혁신당 후보 맞서

정읍시장 선거 출마 예정자. 사진 위 왼쪽부터 김대중, 김민영, 안수용, 유진섭, 이상길 후보와 사진 아래 왼쪽부터 이학수, 장기철, 정도진, 차승환, 최도식 후보(가나다순)

올해 6.3 지방선거가 다가오면서 정읍시장 초반 선거전이 예측불허의 흐름을 보이고 있다.

지난해 9월부터 연말까지 실시된 각 언론사의 세 차례 여론조사 적합도 · 지지도 결과 선거판을 이끌어 가는 절대 강자 없이 다자 후보 분할 상황을 보이고 있기 때문이다.

현재 정읍시장 선거 출마 예정자는 민주당(이학수 현 시장, 유진섭 전 시장, 이상길 현 시의원, 장기철 전 지역위원장, 김대중 전 도의원, 최도식 전 청와대 행정관, 안수용 (사)둘레 이사장, 정도진 전 시의회의장, 차승환 중앙당 정책위부의장) 9명과 조국혁신당 김민영 위원장 등 10명에 달하고 있다.

특히 민주당의 지지세가 높은 전북의 일반적 상황과는 달리 정읍지역의 경우 조국혁신당 후보가 선두권에 올라서며 다수의 민주당 후보들에 앞서는 초반 구도를 보이고 있어 지역 민주당원들을 긴장시키고 있다.

여기에 정읍이 지역구인 윤준병 국회의원이 지방선거를 관리하는 전북자치도당위원장에 선출되며 정읍시장 선거가 조국혁신당과의 경쟁은 물론 차기 총선까지 이어지는 상징성으로 복잡한 상황이 그려지고 있다.

또, 정당 지지도에서 민주당이 80%대의 높은 지지를 받고 있지만 민주당 후보들 간의 경쟁과 갈등이 심해지면서 본선거에서 민주당 공천후보로 지지세가 결집될 것인지에 대한 우려도 적지 않다.

현직으로 인지도가 높은 이학수 현 시장은 김민영 위원장과 1,2위를 다투며 민주당 후보군에서 앞서 있지만 확실한 격차로 선두권으로 치고 나가지 못하고 박스권에 머물며 확장력을 보이지 못하고 있다는 지적이 나온다.

이 시장은 지난 8일 신년 기자회견에서 최근 지방재정 대상 대통령상 수상과 시민 1인당 30만 원씩의 민생회복지원금 지급 등 유리한 조명을 받으면서도 지지도가 높지 않다는 지적에 대해 “일로 성과를 평가받는 시장이 되겠다. 어떤 후보가 민주당 공천을 받더라도 조국혁신당 후보를 이길 것이다”고 확신했다.

이는 민주당 후보중 1위라는 자신감을 표현한 것이지만 향후 후보간 연대 가능성 등에 따른 지역 정치권과 바닥 민심은 다르다는 분석도 제기된다.

지난 선거에서 무소속으로 출마해 이 시장에게 2073표차로 낙선한 김민영 위원장은 이 시장과 함께 선두권을 유지하고 있지만 현재 조국혁신당 확장세가 미미한 상황에서, 본선거에서 민주당의 단일 후보에 맞서는 힘이 계속 유지될 수 있을 지가 관건이다.

선두권 양 후보와 격차를 좁히려는 중위권에는 유진섭 전 정읍시장, 이상길 현 시의원, 김대중 전 도의원, 장기철 전 지역위원장 등 4명의 후보가 각축을 벌이고 있다.

여기에 최도식 전 청와대 행정관과 안수용 (사)둘레 이사장, 정도진 전 시의회의장, 차승환 중앙당 정책위부의장 등이 이들을 추격하고 있는 양상이다.

정읍=임장훈 기자

