이성윤 신임 최고의원 “내란 청산·사법개혁 완수하겠다”

민주당 최고위원 합동연설서 개혁 의지…“당·정·청 원팀으로 지방선거 승리”

이성윤 신임 더불어민주당 최고의원./사진=이성윤 의원 SNS.

이성윤 더불어민주당 신임 최고위원은 11일 당선 소감에서 “당원들이 요구한 내란 청산과 검찰 법원개혁, 조희대(대법원장) 수사촉구, 지방선거 승리요청을 가슴 깊이 새기겠다”며 “당·정·청이 원팀이 돼 이재명 정부 성공을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

그는 이날 국회 의원회관 대회의실에서 열린 최고위원 보궐선거 합동연설회에서는 “윤석열 전 대통령은 파면됐지만 내란은 아직 끝나지 않았다”며 “내란 전담 재판부 설치와 종합특검을 통해 책임을 끝까지 묻는 것이 민주주의 회복의 출발점”이라고 강조하기도 했다.

그는 중앙검사장 시절 정치검찰에 맞섰던 경험을 언급하며 “국회 법제사법위원회에서 검찰개혁과 사법 정상화를 위해 싸워왔다”고 말했다.

이어 최고위원 공약으로 공수청·중수청 출범을 통한 검찰권 분산, 법원행정처 개편을 통한 사법부 개혁 구상도 제시했다.

당내 과제로는 당원 1인 1표제 추진과 당원 참여 예산제 도입, 지구당 부활 필요성을 언급하는 등 당원 주권 강화를 강조했다.

서울=이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지