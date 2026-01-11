한병도 신임 민주당 원내대표 “이재명 정부 성공에 모든 책임질 것 ”

개혁 입법 속도·지방선거 승리로 집권 여당 역할 다짐

한병도 더불어민주당 신임 원내대표는 11일 국회 의원회관에서 열린 원내대표 보궐선거에서 당선된 뒤 “의원들과 당원 동지들의 과분한 성원과 지지를 받았다”며 “모든 기대와 믿음을 가슴 깊이 새기겠다”고 소감을 밝혔다.

그는 함께 경쟁한 박정·백혜련·진성준 의원을 언급하며 “네 분 후보의 고견과 비전까지 모두 끌어안고 이재명 정부의 성공과 민주당의 승리를 위해 원내대표로서의 소임을 다하겠다”고 말했다.

한 신임 원내대표는 “이번 원내대표에게 허락된 시간은 짧지만 책임은 그 무엇보다 무겁다”며 “지금 이 순간부터 당내 혼란을 신속히 수습하고 내란 종식, 검찰·사법개혁, 민생 개선에 시급히 나서겠다”고 강조했다. 이어 “지방선거라는 큰 시험대가 눈앞에 놓여 있다”며 “국정 과제를 속도감 있게 추진하고 민생을 빠르게 개선해 집권 여당으로서의 책임을 다하겠다”고 덧붙였다.

야당과의 관계에 대해서는 “국정의 파트너로 인정하고 열린 자세로 대화와 타협에 나서겠다”면서도 “내란을 옹호하거나 민생을 발목 잡는 정쟁에는 단호히 대응하겠다”고 말했다. 그는 끝으로 “저부터 솔선수범하겠다”며 “서로 믿고 의지하며 이재명 정부의 성공을 함께 만들어가자”고 했다.

