[속보] 민주당 최고위원 이성윤·원내대표 한병도

전북 국회의원 잇단 경사…민주당내 전북 정치권 입지 강화 전망

민주당 최고위원으로 선출된 이성윤 의원(왼쪽)과 원내대표로 선출된 한병도 의원.

[속보] 더불어민주당 이성윤 국회의원(초선·전주시갑)이 당의 최고 의사결정기구인 최고위원회 위원, 한병도 국회의원(3선·익산을)이 집권 여당의 원내 사령탑인 원내대표로 선출됐다.

이 의원은 이날 국회의원회관 대회의실에서 열린 더불어민주당 최고위원 보궐선거에서 강득구(재선)·문정복(재선) 의원과 함께 3명의 최고위원으로 선출됐다.

이날 권리당원 투표 50%, 중앙위원 50% 투표를 합산한 최고위원 보궐선거 결과 이성윤 의원은 24.72%의 득표율로 강득구 의원에 이어 2위를 기록하며 지도부에 입성했다.

이 위원의 최고위원회 입성으로 민주당 최고위원회에는 사상 첫 평당원 최고위원인 박지원 위원과 이 의원을 포함해 2명의 전북 출신 최고위원이 자리하게 돼 전북정치권의 입지가 강화될 전망이다.

한병도 의원도 이날 이재명 정부 집권 여당의 두 번째 원내대표로 선출됐다. 전북 출신으로는 정균환·이강래 의원에 이어 세 번째 민주당 원내대표다.

한 의원은 11일 오후 국회에서 실시된 민주당 원내대표 선거에서 과반 득표자가 없어 실시된 결선투표에서 백혜련 의원(3선·경기 수원을)을 꺾고 원내대표로 선출됐다.

민주당 소속 국회의원들은 이날 원내대표 선거에 출마한 한병도, 진성준(3선· 서울 강서을), 박정(3선·경기 파주을), 백혜련 의원 등 4명의 후보를 대상으로 1차 투표를 실시했지만 과반 득표자가 나오지 않았고, 1·2위 득표자인 한 의원과 백 의원이 결선투표를 실시했다.

민주당 원내대표는 1차 투표(의원 투표 80%·권리당원 투표 20%)에서 과반 득표자가 나오지 않으면 1·2위 득표 의원간의 결선투표를 통해 선출한다.

1차 투표와 결선투표의 득표수는 공개되지 않으며, 1차 투표의 1·2위 득표자와 결선투표 다득표자만 공개된다.

